شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة تحتوى على مضادات الأكسدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، تساعد على "تنظيف" الجزيئات الضارة بالخلايا في جسمك ،والتي تسمى الجذور الحرة ، في أشكال عديدة ،وتحسن صحتك على المدى الطويل. وقد يؤدي تناول تلك الأطعمة الي تأخير عملية الشيخوخة.وذلك وفقا لما نشره موقع livescience.





الطماطم الغنية بمضادات الأكسدة1.الطماطم

الطماطم مليئة بعنصر الليكوبين ، وهو نوع واحد من مجموعة من مضادات الأكسدة تسمى الكاروتينات. ستحصل على الكثير منه عن طريق تناول الطماطم .

2.الثوم

عندما يتعلق الأمر بالطاقة المضادة للأكسدة ، فإن الثوم يحتوي علي عنصر الأليسين .دع الثوم المفروم يجلس قبل إضافته إلى الطبق. إذا كنت تخطط لطهيها . لا تستخدم الكثير من الثوم لانه يمكن أن يفسد معدتك ، وتنفسك ، ورائحة الجسم.

3.شوكولاته الداكنة

عشاق الشوكولاتة ابتهجوا،تحوي الحلوى المفضلة لديك مضادات الأكسدة. المفتاح هو عدم تناول الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو. اختر الأنواع الداكنة بدلاً من الحليب أو الشوكولاتة البيضاء.

4.الكبدة

البقر والدجاج والكبد الحيواني الآخر غني بفيتامين أ ، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في صحة العظام والرؤية ، وتعزز دفاعات الجسم ضد الأمراض.

5.الكرنب

يمنحك هذا الأخضر المورق بيتا كاروتين وفيتامين هـ وفيتامين ج ، وكلها من مضادات الأكسدة.

6.التوت

ربما يكون مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة. التوت الأزرق ، والتوت البري ، التوت منخفض السعرات الحرارية ،وغني بالألياف. كوب واحد من التوت الطازج ،أو المجمد في اليوم يجب أن يفيدك بشكل صحيح.

7.الفلفل الاحمر الحلو

الفلفل الحلو مصدر جيدة لمضادات الأكسدة ، لكن الفلفل الأحمر يأخذ الجائزة، لانه مليئة بالكاروتينات التي يمكن أن تساعد في منع بعض أنواع السرطان.

8.البطاطا الحلوة

يجعل لون البطاطا الحلوة البرتقالي مصدرًا رائعًا للبيتا كاروتين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد في علاج الأمراض.

9.الخرشوف

مصدر غني للإينولين ، وهو نوع من ألياف البريبايوتك ، بالإضافة إلى البوتاسيوم وفيتامين سي ،و مضاد جيد للاكسدة.

10.الرمان

عبارة عن فواكه حمراء صغيرة مليئة بالبذور المقرمشة والعصيرية. وهذه الفاكهة مفيدة في علاج مجموعة من الالتهابات المختلفة وتقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل هشاشة العظام ومرض السكري من النوع 2 ومرض الزهايمر.بالاضافة الي ان الرمان احد مصادر المضادات الاكسدة .