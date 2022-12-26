شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لمشروب النعناع.. منها تهدئة القولون العصبي والصداع النصفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميزعشب النعناع بخصائص صحية متعددة من أبرزها، أنه يساعد على الاسترخاء، وتخفيف الم الصداع النصفي ،وقد يكون هذا هو السبب وراء وجود هذه العشبة في العديد من المنتجات المختلفة.وذلك وفقا لما نشره موقع webmd.

ولا يزال شاي النعناع يستخدم للأغراض الطبية حتى يومنا هذا. فإن كل كوب من شاي النعناع قد يمنحك مجموعة متنوعة من الفيتامينات ،والمعادن ومضادات الأكسدة، مثل: فيتامين A، والحديد، والمنغنيز، وحمض الفوليك.





فوائد النعناع علاج القولون العصبي تشير الدلائل إلى أنه يقلل من بعض أعراض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل "آلام البطن، وانتفاخ المعدة".





تخفيف الصداعقد يكون زيت النعناع فعالا في تقليل أعراض صداع التوتر ونزلات البرد،حيث ان العنصر النشط في النعناع هو المنثول. وتظهر بعض الدراسات الصغيرة أنه يمكن أن يقلل من آلام الصداع النصفي ،و قد يقلل أيضًا من الأعراض الأخرى ،مثل "حساسية الضوء ،والغثيان ،والقيء".





تحسين الانتباهوجدت دراسة عن التأثير النفسي للنعناع أن رائحته قد تؤدي إلى تحسين مدى الانتباه والذاكرة واليقظة.

يساعد على الاسترخاء

في أبحاث مختلفة، تبين أن النعناع يساعد على الاسترخاء ويحسن الحالة المزاجية، وذلك بسبب رائحته التي تحفز الشم مما يسمح للدماغ بإفراز مواد كيميائية تجعلك تشعر بالاسترخاء. بحسب ما نشره موقع (أوتسايد) الأمريكي.





التقليل من احتقان الأنفشاي النعناع دافئ ولذيذ للشرب وخال من الكافيين. قد يساعد البخار المتصاعد من الكوب في تنظيف انسداد الأنف إذا كنت تعاني من الحساسية أو البرد.

إلى جانب فعاليته في تخفيف الآلام ودوره في المحافظة على صحة الفم والأسنان، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل جعله جزءا روتينيا من نظامك الغذائي.





يساعد قتل جراثيم الفملا يقتصر دور نكهة النعناع على إنعاش أنفاسك ، ولكن خصائصه المضادة للبكتيريا قد تساعد أيضًا في التخلص من مصدر الرائحة: الجراثيم. يُعتقد أنه يمنع البكتيريا من تكوين طبقة رقيقة على أسنانك ، مما يساعد في الحفاظ على صحة بياض اللؤلؤ.





زيادة الطاقةإذا كنت تريد أن تشعر بمزيد من الاستيقاظ أثناء النهار ، فقد يؤدي زيت النعناع إلى حل المشكلة. الخبراء ليسوا متأكدين تمامًا مما يحدث في جسمك عندما تشم رائحة زيت النعناع ، لكنه قد يساعد في تخفيف النعاس أثناء ساعات الاستيقاظ.





تخفيف تقلصات الدورة الشهريةلا يبدو أنه يؤثر على كمية الدم المفقود ، لكن المنثول الموجود في النعناع يمكن أن يخفف من شدته ويقصر مدة آلام الدورة الشهرية لدى بعض النساء.