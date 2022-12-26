بيروت - نادين محمد - فوائد تمرين العقلة للنساء عديدة فهو واحد من أكثر تمارين وزن الجسم استخدامًا، يمكن أن يكون تمرين العقلة مفيداً جدًا لأي شخص يبدأ بخطط التمرين الخاصة به سواء كان الأمر يتعلق بفقدان الوزن أو مجرد الحصول على اللياقة البدنية، حيث يعد تمرين العقلة من أكثر تمارين وزن الجسم تحديًا، وغالبًا ما يمثل هدفًا من قائمة الأهداف للعديد من عشاق اللياقة البدنية، فوائد تمرين العقلة يجعله واحداً من أكثر تمارين التقوية كفاءة وفعالية لإضافتها إلى روتينك لتعزيز لياقتك العامة وتقوية جسمك ونحته. إليك وفقاً لموقع هيلث لاين.

1. فوائد تمرين العقلة للنساء تقوية ظهرك

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تمرين العقلة من أكثر تمارين تقوية الظهر فعالية. بينما تميل العديد من النساء إلى التركيز على عضلات الجزء الأمامي من الجسم - عضلات البطن والصدر والخصر، فإن تدريب الجزء الخلفي من الجسم مهم بنفس القدر للحفاظ على توازن الجسم ومنع الإصابات وتحسين القوة الوظيفية العامة.

تساعد تمارين العقلة على تنشيط عضلات ظهرك، مما يقويها وبالتالي يحسن شكل استقامتك تدريجيًا خلال الجلوس والوقوف.

2. فوائد تمرين العقلة للنساء فقدان الدهون

تساعدك تمرينات العقلة على بناء القوة وكتلة العضلات الخالية من الدهون، والتي بدورها تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي مما يؤثر أيضًا على كيفية حرق الطعام وتخزينه في جسمك وهذا بدوره يجعل من السهل حرق الدهون حيث أنه كلما زاد نمو العضلات زادت الدهون التي يتم حرقها مما سيساعدك على شد الجزء العلوي من جسمك وفقدان الدهون في الجسم، خاصة في خصرك.

3.فوائد تمرين العقلة .. تحسين حالتك المزاجية

الصورة من موقع freepik

يمكن أن تقلل التمارين مقاومة الكورتيزول وتنتج الإندورفين، مما يعني أن ممارسة تمرين العقلة وتمارين المقاومة الأخرى في صالة الألعاب الرياضية يمكن أن تتركك في حالة نفسية وعقلية أفضل بعد التمرين.

4. تعزيز صحة الجسم

لقد وجدت الدراسات أن تمارين المقاومة مثل تمرين العقلة يمكن أن يحسن علامات الصحة المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يقلل تدريبات القوة المنتظمة من ضغط الدم، وخفض الدهون بالجسم ومحيط الخصر، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وحساسية الإنسولين، وتقليل الكوليسترول والدهون في الدم، وتحسين جذع الجسم. كما يقلل تمرين العقلة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة.



5. يمكن أن يحسن تمرين العقلة كثافة العظام

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ثبت أن تمارين المقاومة تزيد من كثافة العظام لأنها تثقل العظام، مما يشير إليها لوضع المزيد من المكونات الخلوية والمعدنية للمجموعة العظمية بالجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن العضلات الأقوى تسحب العظام بقوة أكبر عندما تنقبض، مما يشير أيضًا إلى أن جسمك يودع المزيد من المعادن ويقوي بنية عظامك.

المصدر : موقع هيلث لاين

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