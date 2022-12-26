عصير الزنجبيل للتنحيف وخسارة الوزن

بيروت - نادين محمد - يحتوي الزنجبيل على مواد مضادة للالتهابات، ومواد للأكسدة، كما يمكنه أن يقلل الغثيان، والالتهاب، ويحسن المناعة، مستويات الكوليسترول والسكر في الدم، ويساعد على إنقاص الوزن ويحمي من الالتهابات والقلب، كما يفيد صحة الفم والأسنان، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان ويخفف من آلام الحمل. إليك مجموعة من الفوائد الأخرى لتناول كوب من شاي الزنجبيل لصحتك وفقاً لموقع هيلث لاين.

1. يقلل الالتهاب

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الزنجبيل مفيد جداً في علاج الالتهابات المزمنة. يوفر راحة كبيرة من الألم الناجم عن الالتهاب ويقلل من التورم وتيبس الصباح.

وجدت الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يقلل الالتهاب المرتبط بهشاشة العظام وسرطان القولون والمستقيم والتمارين الرياضية المفرطة والمرضى الذين يعانون من زيادة الوزن.

يمكن لنظام المناعة القوي أن يمنع جميع الأمراض والالتهابات. بدلاً من تناول الأدوية لعلاج مرض أو حالة معينة، من الأفضل دائماً اتخاذ تدابير للوقاية منها.

يعد شاي الزنجبيل مفيداً جدًا في تحسين مناعة الجسم. يساعد التناول المنتظم للزنجبيل في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية عن طريق القضاء على الترسبات الدهنية داخل الشرايين والحفاظ على الدورة الدموية.

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3. يخفف آلام العضلات

تشير الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكن أن يشفي آلام العضلات إذا كنا نمارس التمارين الرياضية بانتظام أو الرياضات الشاقة. كشفت دراسة أجريت عام 2010 أن الزنجبيل يؤخر ظهور آلام العضلات بنسبة 25٪.

حيث تعتبر خصائص الزنجبيل المسكنة والمضادة للالتهابات فعالة في تقليل الألم والتورم لدى المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة والتهاب المفاصل الروماتويدي وانزعاج العضلات العام. كما يخفف الزنجبيل أيضًا من الألم وهو مفيد بشكل خاص لأولئك الذين يحتاجون إلى تناول مسكن للألم لتقليل التهاب المفاصل. في حالة إجهاد العضلات، يمكنك وضع مزيج من معجون الزنجبيل الدافئ والكركم للتخفيف.

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4. يعزز الإدراك

يمكن أن يمنع الزنجبيل التنكس الناجم عن تقدم العمر في وظائف المخ، كما أن زيت الزنجبيل مفيد أيضًا في تحسين التركيز، كما أن لزيت الزنجبيل دوراً فعالاً في القضاء على الجانب السلبي من شخصيتك حتى تتغيري للأفضل.

تعتبر الخصائص المضادة للأكسدة للزيوت الأساسية الموجودة في جذر الزنجبيل فعالة للغاية في علاج مشاكل المفاصل والحمى والسعال وآلام الأسنان والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام وتخفيف أعراض التهاب الأوتار. كشفت بعض الدراسات أن مكملات جذر الزنجبيل يمكن أن تخفض الكوليسترول وضغط الدم. كما أنه يساعد في منع تجلط الدم الداخلي.

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لمن يرغب في إنقاص الوزن، فإن الزنجبيل يمكن أن يكون مفيدًا للغاية؛ لأنه يلعب دورًا أساسيًا في عملية إنقاص الوزن.

يوصف بأنه أحد أكبر حرق الدهون؛ لأنه لا يعزز فقدان الوزن بشكل عام فحسب، بل يزيل أيضًا الدهون العنيدة من جسمك. تشبع مكملات الزنجبيل بعد تناول وجبة، وهذا يحد من تناولك للطعام، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. إليك أكثر من وصفة لتحضير مشروب الزنجبيل

وصفة عصير الزنجبيل والليمون

المكونات:

زنجبيل مقشر طازج

ماء (½1كوب)

4 حبات ليمون كبيرة (معصورة)

سكر أبيض (1 كوب)

16 ورقة نعناع طازجة (مسحوقة)

طريقة التحضير:

الصورة من موقع AdobeStock

أضيفي الزنجبيل والماء في الخلاط وامزجي حتى يصبح سميكًا ولذيذًا.

صفي العصير في كوب بعد عصر الزنجبيل ويمكنك إضافة بعض عصير الليمون مع السكر والمزيد من الماء وأوراق النعناع (للتزيين). يقلب جيداً ويقدم.

عصير الشمندر والتفاح والجزر والليمون والزنجبيل

المكونات:

1 بنجر أحمر كبير

2 جزر كبير (مقطع)

1 تفاحة صغيرة

1 ليمون (مقشر)

زنجبيل مبشور طازج

طريقة التحضير:

قومي بغسل جميع المكونات جيدًا في ماء بارد ونظيف.

امزجي كل شيء جيدًا في العصارة.

قلّبي العصير جيداً وقدميه بارداً أو فوق ثلج.

المصدر : موقع هيلث لاين

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