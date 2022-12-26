بيروت - نادين محمد - فوائد جهاز التويست عديدة لإنقاص الوزن، ولكن يجب للتمتع بفوائده والتخلص من الوزن الزائد اتباع نظام غذائي صحي والبدء في ممارسة الرياضة بانتظام. فمثلما توجد المئات من الخطط الغذائية المختلفة، هناك أيضًا عدد غير قليل من أنواع التدريبات المختلفة. يحب بعض الناس الجري، والبعض الآخر يفضل اليوجا، والبعض الآخر يختار التمرين في صالة الألعاب الرياضية، والبعض الآخر يشعر براحة أكبر في التدريب في المنزل. تم اختراع Twist board بالضبط لأولئك الذين يفضلون التمرين في المنزل.

فوائد جهاز التويست وما هو جهاز التويست؟

وفقاً لموقع هيلث لاين جهاز التويست هو منصة دائرية تشبه اللوح والتي تدور 360 درجة تقف عليها وتلتف على جسمك وتؤدي حركات مختلفة، ويوجد الجهاز في العديد من الصالات الرياضية أو يمكنك أيضًا شراء واحدة لاستخدامها في المنزل. جهاز التويست هو جهاز جيد جدًا يساعدك على بناء عضلاتك الأساسية والحفاظ على التوازن أيضًا. يمكنك استخدام هذا على أساس يومي عن طريق بدء التدريبات الأساسية ببطء وعندما يعتاد جسمك على هذا الجهاز. تعد تمارين الالتواء إضافة جيدة لمجموعة تمارين البطن التي يمكن أن تقومي بها بالفعل للتخلص من بعض الوزن الزائد.

1. فوائد جهاز التويست لتناسق الجسم

الصورة من موقع AdobeStock

يعمل جهاز التويست على تقوية قلبك، لذا فقد تساعدك على تجنب إصابة الظهر، ويمنحك أيضًا القوة البدنية والتوازن.

قد يساعدك جهاز التويست في تحقيق بعض تناسق العضلات وتقليل الدهون حول منطقة الوسط والمساعدة على الحصول على معدة مسطحة، وورك مشدود، وخصر أصغر.

2. يقوي جزع الجسم

تعد إحدى الفوائد الرئيسية للتدريب على جهاز التويست هو تقوية الجسم. يتكون الجزع من العمود الفقري والوركين والبطن والحوض. لذلك فتقوية جذع جسدك يُمكنك من التفوق في الرياضات المختلفة بالإضافة إلى التقليل من فرص الإصابة خاصة بحركات روتينية مثل الحصول على كوب من الرف العلوي أو الانحناء لربط رباط الحذاء.

2. تقوية عضلات الجسم

قد يقوي جهاز التويست عضلاتك من خلال مساعدتك على التوازن، نظرًا لأن الجذع مسؤول عن التوازن، أثناء الوقوف على منصة غير مستقرة، مثل جهاز التويست فإنه يجعلك تتوازنين من خلال إشراك عضلاتك الأساسية. أثناء محاولتك الحفاظ على وضعك وتوازنك لمنع السقوط، وتقلص عضلات البطن والأرداف، بينما تقوم بتعديل موضع العمود الفقري والوركين والحوض للعودة إلى هذا التوازن المفقود. وبالتالي، حتى إذا كنت تؤدين بعض أنواع التمارين الأخرى باستخدام لوح تويست، فستظل تشرك عضلاتك الأساسية بالكامل أثناء التمرين.

الصورة من موقع AdobeStock

3. الحصول على عضلات البطن

يعتمد تدريب جهاز التويست إلى حد كبير على قوة عضلاتك الأساسية خاصة عضلات البطن حيث تتضمن الحركات الملتوية عضلات البطن مما يعزز تحديدها وبروزها.

أيضاً فإن أداء التمارين باستخدام جهاز التويست يحرق السعرات الحرارية ويزيد من عملية إنقاص الوزن.

4. سهل الوصول إليه ومريح للغاية

يعتبر جهاز التويست بشكل عام أداة تمرين مناسبة تمامًا، لأنها لا تشغل مساحة كبيرة في المنزل، ويمكن استخدامه في أي مكان لديه سطح مستوٍ صلب.

يمكنك استخدامه أثناء مشاهدة التلفزيون أو قراءة كتاب أو التمرير بين وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك. كما أنه بسيط للغاية في الاستخدام، ولا يتطلب أي مهارات جسدية معينة إلى جانب التوازن.

الصورة من موقع AdobeStock

فوائد جهاز التويست وكيفية استخدامه

قبل الدخول في تدريب فقدان الوزن على جهاز التويست تأكدي من الإحماء نظرًا لأن استخدام لوحة الالتواء يتطلب قدرًا معينًا من التوازن، فقومي أولاً بما يلي:

يمكنك اختبار توازنك بالوقوف على ساق واحدة لمدة 30 ثانية أو دقيقة دون اهتزاز.

حتى لو كنت جيدة في تحقيق التوازن، اطلبي من شخص ما مساعدتك عند استخدام جهاز التويست لأول مرة.

لتجنب أي حوادث، ضعي جهاز التويست الخاص بك على سطح مستوٍ وصلب وتجنب وضعه على السجادة لأنها قد تتحرك أو تنزلق مما يؤدي إلى وقوع حوادث.

1. ضعي قدمك بقوة على جانب واحد من اللوح.

الصورة من موقع AdobeStock

2. عندما تشعرين بثبات قدمك على اللوح، ضعي قدمك الأخرى على الجانب الآخر من اللوحة.

3. يجب أن تنثني ركبتاك قليلاً بينما يظل ظهرك مستقيماً. الآن اهتزي قليلاً من جانب إلى آخر ثم من الأمام إلى الخلف، حتى تعتادي على الموازنة.

4. عليك تدوير جذعك للخلف وللأمام، وسحب ذراعيك في الاتجاه المعاكس في كل مرة، من أجل الحفاظ على التوازن.

5. عندما تعتادين على حركة الالتواء، يمكنك زيادة السرعة تدريجيًا.

6. عندما تتقنين الالتواء البسيط، يمكنك تعديل صعوبة تدريب لوح الالتواء الخاص بك عن طريق أداء تمارين أخرى متنوعة مثل إضافة الأوزان أو زيادة الوتيرة أكثر. تذكري أن تلتزمي بإجراءات السلامة؛ لأن هذا النوع من التمرينات قد يؤدي إلى إصابات مختلفة.

المصدر : موقع هيلث لاين

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