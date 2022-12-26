بيروت - نادين محمد - فوائد السيلينيوم للمرأة عديدة، فهو معدن أساسي يحمل العديد من الفوائد للجسم، إلا أن كميات صغيرة منه ضرورية للحفاظ على الصحة العامة ويتواجد بشكل طبيعي في مصادر غذائية مختلفة مثل المكسرات والمحار والدجاج والديك الرومي والفول والعدس والحبوب المدعمة.

تعد من أهم فوائد السيلينيوم للمرأة الأخرى فائدته في كونه مضاداً للأكسدة وفقاً لموقع هيلث لاين، يحتاج الجسم إلى السيلينيوم للحصول على فوائد من مضادات الأكسدة، والتي تعتبر مهمة لتقليل الالتهاب ومنع تلف الجذور الحرة.

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تعد من أهم فوائد السيلينيوم للمرأة فائدته في المساعدة على نمو الخلايا، وبالتالي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على جهاز المناعة.

2. يحسن صحة الغدة الدرقية

يلعب السيلينيوم دورًا رئيسيًا في استقلاب هرمونات الغدة الدرقية. وبالتالي، يساعد على تنظيم التمثيل الغذائي، وظيفة الجهاز الهضمي، ومستويات التوتر. وفقًا لبحث أجرته المجلة الدولية لأمراض الغدد الصماء، يساعد السيلينيوم جنبًا إلى جنب مع دواء الغدة الدرقية على خفض الأجسام المضادة للغدة الدرقية المناعية الذاتية، وتحسين وظيفة الغدة الدرقية خاصة بعد الولادة.

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3. يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

يساعد السيلينيوم في تقليل تلف الحمض النووي والإجهاد التأكسدي، وتقوية جهاز المناعة وتدمير الخلايا السرطانية. وفقًا لبحث أجرته المجلة الدولية للتقارير العلمية، يرتبط ارتفاع مستوى السيلينيوم في الدم بانخفاض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي والرئة والقولون.

4. يمنع التدهور العقلي

وفقًا لمجلة "Frontiers in Aging Neuroscience"، يرتبط الإجهاد التأكسدي بظهور الأمراض العصبية وتطورها، مثل مرض باركنسون والتصلب المتعدد ومرض الزهايمر.

الصورة من موقع freepik

من المعروف أن السيلينيوم يقلل من الإجهاد التأكسدي، ووفقًا لبحث أجرته المجلة الأوروبية للتغذية، فإن استكمال النظام الغذائي بالأطعمة الغنية بالسيلينيوم مثل المكسرات يحسن الوظائف العقلية لدى المرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف.

يمكن أن يؤدي النقص في تناول السيلينيوم إلى اعتلال عضلة القلب ومرض عضلة القلب وهشاشة العظام.

5. تقليل الالتهاب

تساعد البروتينات السيلينية في تقليل الالتهاب ومنع تراكم الصفائح الدموية مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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ترتبط مستويات السيلينيوم المنخفضة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع احتمال الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية. قد تكون المكملات الغذائية، أو زيادة الأطعمة الغنية بالسيلينيوم، قادرة على المساعدة في الوقاية من أمراض القلب التاجية عن طريق حماية الشرايين.

يُعتقد أن السيلينيوم الغذائي قد يفيد صحة القلب نظرًا لقدرته على مكافحة الالتهاب وزيادة تدفق الدم وتقليل الإجهاد التأكسدي الجذور الحرة والمساعدة في نشاط مضادات الأكسدة.

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يبدو أن السيلينيوم فعال كعلاج لتساقط الشعر. كثير من الناس الذين يعانون من تساقط الشعر يأخذون مكملات السيلينيوم لدعم نمو الشعر.

حيث يحتاج الجسم إلى معادن ضئيلة، مثل السيلينيوم، للمساعدة في نمو الشعر. هذا المعدن ضروري من قبل العديد من الإنزيمات لأداء دورها في تحفيز التفاعلات الكيميائية المختلفة في الجسم.

الصورة من موقع freepik

من أهم فوائد السيلينيوم للشعر أنه يمتلك القدرة على محاربة الفطريات المسؤولة عن قشرة الرأس. هذا هو السبب في أن العديد من العلاجات الدوائية المضادة للقشرة تحتوي على السيلينيوم كمكون رئيسي. يجب استخدامها باعتدال؛ لأن القليل منها يقطع شوطًا طويلاً، وسوف يترك لك فروة رأس نظيفة وخالية من القشرة.

المصدر : موقع هيلث لاين

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