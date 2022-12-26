شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر الإفراط فى تناول الحلويات قبل احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتبط الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة بتناول الكثير من الحلويات، والتي تعد قلب كل مهرجان أو احتفال، ولكن الاستهلاك المفرط للأطعمة والمشروبات المحلاة يمكن أن يؤثر على صحتك بعدة طرق سلبية.

وفقًا لموقع "healthsite"، يرتبط تناول الكثير من السكر بزيادة الوزن، وأمراض القلب، وأمراض الكبد الدهنية، ومشاكل السكر في الدم، ومرض الزهايمر، واضطرابات الجلد الالتهابية، وما إلى ذلك، لذلك، إذا كنت تحضر حفلة عيد الميلاد، فاحرص على مراقبة استهلاك الأطعمة السكرية، وحاول قدر الإمكان الحد من استهلاك العناصر السكرية، مثل الصودا والمعجنات والبسكويت والحلوى خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

كيف يؤدى الاستهلاك المفرط للسكر إلى هذه المشاكل استهلاك السكر وأمراض الكبد

تشير الأبحاث إلى أن السكر ضار بالكبد مثل الكحول، ويمكن أن يتسبب الاستهلاك المفرط للسكر المكرر وشراب الذرة عالي الفركتوز في تراكم الدهون في الكبد، ويؤدي بمرور الوقت إلى مرض الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول.

استهلاك السكر وأمراض القلب

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من السكر المضاف إلى زيادة مستويات الكوليسترول "الضار" أو LDL والدهون الثلاثية، وهما عاملان خطران معروفان للإصابة بأمراض القلب، يرتبط الاستهلاك المفرط للسكر أيضًا بالسمنة وارتفاع ضغط الدم، وكلها يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب.

تناول السكر ومشاكل الجلد

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الكثير من السكر والدهون يمكن أن يعطل ميكروبيوم الأمعاء، ويؤدي إلى اضطرابات الجلد الالتهابية مثل الصدفية، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط للأطعمة السكرية إلى تفاقم الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والإكزيما.

السكر ومرض الزهايمر

يمكن أن يؤثر تناول الكثير من السكر أيضًا على الوظيفة الإدراكية بمرور الوقت، في الواقع ، تم تحديد النظام الغذائي الغني بالسكر على أنه أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بمرض الزهايمر، قد تساهم الأنظمة الغذائية عالية السكر في الإصابة بمرض الزهايمر، وذلك عن طريق زيادة مقاومة الأنسولين والالتهابات والإجهاد التأكسدي.

الإفراط فى السكر والاكتئاب

إذا كان نظامك الغذائي يحتوي على نسبة عالية من السكر، فقد تكون عرضة لتطوير مشاكل الصحة العقلية، مثل التوتر والقلق والتهيج والاكتئاب.

أظهرت دراسات متعددة أن الاستهلاك المفرط للسكر يسبب اختلالات في بعض المواد الكيميائية في الدماغ، مما قد يؤدي إلى الاكتئاب، يمكن أن يساهم الاستهلاك المفرط للسكريات المضافة في زيادة ضغط الدم والالتهابات المرتبطة بالاكتئاب.