شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى حساسية الفول السودانى والمكسرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفول السوداني من أكثر الأطعمة المسببة للحساسية شيوعًا، فهو من بقوليات (من نفس عائلة البازلاء والعدس) لكن البروتينات الموجودة في الفول السوداني تشبه في تركيبها تلك الموجودة في المكسرات، لهذا السبب يمكن للأشخاص الذين لديهم حساسية من الفول السوداني أن يكونوا أيضًا مصابين بالحساسية من المكسرات، مثل اللوز والجوز والبندق والفستق والكاجو.

وحسب ما ذكره موقع kidshealth في بعض الأحيان يتغلب الناس على بعض أنواع الحساسية الغذائية بمرور الوقت (مثل حساسية الحليب والبيض وفول الصويا والقمح)، ولكن الحساسية من الفول السوداني والمكسرات تستمر مدى الحياة في كثير من الناس.

ماذا يحدث لحساسية الجوز أو الفول السوداني؟

عندما يعاني شخص ما من حساسية من الجوز، فإن جهاز المناعة في الجسم، الذي عادة ما يحارب العدوى، يبالغ في رد فعله تجاه البروتينات الموجودة في الجوز، وإذا أكل الشخص شيئًا يحتوي على الجوز، فإن الجسم يعتقد أن هذه البروتينات هى غزاة ضارة وهذا يسبب الحساسية.

حتى كمية صغيرة من بروتين الفول السوداني أو الجوز يمكن أن تؤدي إلى رد فعل، ولكن ردود الفعل التحسسية من استنشاق جزيئات صغيرة من المكسرات أو الفول السوداني نادرة، وهذا لأن الطعام يحتاج عادة إلى تناوله لإحداث رد فعل. معظم الأطعمة التي تحتوي على الفول السوداني لا تسمح بما يكفي من البروتين للهروب في الهواء لإحداث رد فعل ورائحة الأطعمة التي تحتوي على الفول السوداني فقط لن تسبب ذلك لأن الرائحة لا تحتوي على البروتين.

ما هي علامات وأعراض حساسية المكسرات؟عندما يكون لدى شخص مصاب بالحساسية من الفول السوداني أو الجوز شيء بداخله، فإن الجسم يطلق مواد كيميائية مثل الهيستامين.

هذا يمكن أن يسبب أعراض مثل

"صعوبة في التنفس، السعال، العطس، بحة في الصوت، ضيق الحلق، ألم المعدة، التقيؤ، إسهال، حكة أو دموع أو تورم في العيون، تورم، انخفاض ضغط الدم، الدوخة أو الإغماء".

يمكن أن تختلف ردود الفعل تجاه الأطعمة ، مثل الفول السوداني والجوز الشجر. كل هذا يتوقف على الشخص - وأحيانًا يمكن أن يتفاعل نفس الشخص بشكل مختلف في أوقات مختلفة.

إذا أظهر اختبار حساسية الجلد أن لديك حساسية من الفول السوداني أو المكسرات ، فأخصائي الحساسية سيوفر إرشادات حول ما يجب القيام به.

أفضل طريقة لمنع رد الفعل هو تجنب الفول السوداني والمكسراتةكما يعني عدم تناول أي أطعمة قد تحتوي على مكسرات أو فول سوداني كمكونات.