هل تعانى من مرض كورونا الطويل؟ لا تتجاهل أبدًا أعراض التحذير هذه بعد التعافى

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القاهرة - سامية سيد - هل أنت شخص يعاني من آلام الظهر المزمنة منذ أن تعافيت من عدوى كورونا؟ هذا ليس طبيعيًا ويمكن أن يكون علامة تحذير على أن كورونا يطاردك لفترة طويلة.

لا تجعلك العدوى تعاني أثناء الشفاء فحسب، بل تجعلك أيضًا تعاني من ذلك، قال العديد من مرضى كورونا المتعافين إنهم أصيبوا بألم في الظهر بعد تعافيهم من عدوى فيروس كورونا.

لكن هل تعتقد أنه من الآثار الجانبية للمرض الفتاك؟ بالطبع لا، قد تكون آلام الظهر بعد الإصابة بفيروس كورونا أحد الأعراض التحذيرية التي تشير إلى أنك تعاني من أعراض طويلة الأمد لفيروس كورونا ولكن، لفهمها بشكل أفضل، دعونا أولاً نرى ما الذي يسبب بالضبط ألم ما بعد الشفاء.

وفقًا لموقع "thehealthsite"، فأن الألم العضلي بعد الشفاء يظهر بشكل شائع في حالات العدوى الفيروسية لكورونا، ليس استثناءً، ولكن هناك ارتفاع مفاجئ في عدد الحالات التي يشتكي فيها المرضى من آلام الظهر بعد 5-6 أشهر من الشفاء بعد كورونا، سبب حدوث ذلك هو أن متغير Omicron (السائد حاليًا) يؤدي إلى التهابات والتي بدورها تسبب ألمًا عضليًا أكثر من أي بديل آخر بعد الشفاء، سبب آخر هو أن هذا البديل يؤثر على الجهاز العضلي الهيكلي أكثر من ذي قبل.

أعراض مرض كورونا طويل الأمد

بمجرد إصابتك بفيروس كورونا القاتل، يصبح من الصعب على جسمك التعافي تمامًا والعودة إلى نفسك السابقة، هذا ليس مستحيلًا ، لكن الرحلة قد تكون صعبة ومرهقة وقد تتطلب مجهودًا أكبر مما كنت تعتقد.

صرح الخبراء على مدار العامين الماضيين (منذ أن بدأ كورونا يطاردنا) أن هناك ارتفاعًا مفاجئًا في تقارير بعض الأعراض التي اشتكى منها المرضى الذين تعافوا من COVID حتى بعد 5-6 أشهر، هذه تسمى أعراض كورونا طويلة ، لفهمه بشكل أفضل، يتم وصف كورونا طويل الأمد على أنه علامات وأعراض تستمر لبضعة أسابيع أو أشهر بعد وجود حالة مؤكدة أو مشتبه بها لـ كورونا قد تخبرك بعض العلامات ما إذا كنت أيضًا مسافرًا لفترة طويلة بعدوى كورونا تحقق منها:

التعب الشديد

آلام الجسم أو العضلات

سعال

التهاب الحلق

صعوبة في التنفس

ألم في الظهر

ضباب الدماغ

ألم في الصدر

عسر الهضم

لذا، إذا كنت أيضًا شخصًا عانى من أي من الأعراض المذكورة سابقًا ، حتى بعد التعافي من كورونا، فأنت بحاجة إلى معرفة أن لديك كورونا لفترة طويلة ، وبالتالي ، عليك أن تعتني بنفسك أكثر، يقترح الخبراء اتباع نظام غذائي سليم ، ونوم جيد ، وممارسة الرياضة اليومية (معتدلة إلى متوسطة) ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تقلل من فرصك في المعاناة من أعراض كورونا الطويلة وتجعل الأمر أقل تعقيدًا بالنسبة لك للتعامل مع المشكلات الصحية بعد كورونا.