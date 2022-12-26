شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر: مكملات بيتا كاروتين تزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن مكملات بيتا كاروتين مرتبطة بمشكلات صحية خطيرة وربما قاتلة، وجدوا أن المكملات الاصطناعية المصنوعة من مضادات الأكسدة بيتا كاروتين كانت مرتبطة بخطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD)، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

ألقى الباحثون نظرة على بيانات من 884 دراسة سابقة شملت 883،627 مشاركًا أثناء تحليل تأثيرات المكملات المختلفة - بما في ذلك أحماض أوميجا الدهنية، والمغنيسيوم، والزنك، وغيرها - وجدوا أن المكملات المصنوعة من مضادات الأكسدة بيتا كاروتين كانت مرتبطة بخطر أعلى للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية(CVD) ، وتوضح النتائج أهمية المدخول الغذائي الأمثل، لا سيما العناصر الغذائية المحددة مثل حمض أوميجا 3 الدهني وحمض الفوليك، هذان العنصران المغذيان في شكل مكمل يساعدان في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة إلى أن الآلية الكامنة وراء كيفية زيادة مكملات بيتا كاروتين من مخاطر الأمراض القلبية الوعائية ليست معروفة بالكامل ومع ذلك تشير الأدلة الكافية إلى أن مكمل بيتا كاروتين ليس له فائدة في القلب والأوعية الدموية.

وأضافت الدراسة، أن تناول جرعة عالية جدًا من جرعة مكملة من أي مادة مغذية يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة، ولا يُنصح باستخدام مكملات بيتا كاروتين ، حيث أظهرت أبحاث أخرى أن مكملات بيتا كاروتين ضارة للأشخاص الذين يدخنون السجائر مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، ونعلم أيضًا أن التدخين لا يزيد فقط من خطر الإصابة بسرطان الرئة ولكن أيضًا حالات أخرى مثل النوبات القلبية والسكري.

وأوضحت الدراسة ، أن البيتا كاروتين الطبيعي من الأطعمة ، مثل الفواكه والخضروات الخضراء والبرتقالية والصفراء، يتم تحويله إلى فيتامين أ في الجسم وهو ضروري لصحة العينين والجلد، وبشكل عام، يجب ألا تحل المكملات محل الطعام، ويجب اتباع نظام غذائي أكثر تغذية عن طريق إضافة الأطعمة المعززة للصحة إلى نظامك الغذائي.