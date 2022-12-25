شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تتجنب حساسية أشجار الكريسماس واحتفالات رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالحساسية من المزيد من الأعراض خلال موسم أعياد الميلاد ورأس السنة، تزداد الحساسية غالبًا في هذا الوقت من العام لأن الناس يقضون وقتًا أطول في الداخل ، ويتعرضون لمسببات الحساسية أكثر مما لديهم طوال العام ، يجب توخي الحذر من أشجار الكريسماس الحقيقية والاصطناعية حيث يمكن أن تحمل كلاهما الغبار وحبوب اللقاح، يمكن أن تسبب الأطعمة والمشروبات والتعرض لمادة اللاتكس مشاكل تؤدي إلى ردود فعل تحسسية خلال موسم العطلات ، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ما هي أكثر حساسية الكريسماس شيوعًا؟

عادة ما تكون أشجار عيد الميلاد من الصنوبر أو التنوب أو الشوكران ، لكنها ليست حساسية من الشجرة نفسها التي يعاني منها الناس عادة ، فهي التعرض لجراثيم العفن أو الغبار وحبوب لقاح الأشجار، معالجة الشجرة بمواد كيميائية مثل التربينات التي تمنح منزلك رائحة شجرة عيد الميلاد الرائعة ، ويمكن لهذه المواد الكيميائية أن تدمر بعض الأفراد.

من المحتمل أن تكون أشجار عيد الميلاد الاصطناعية أو البلاستيكية مخبأة بعيدًا في الخزائن أو السندرات أو المرائب، تشتهر بحمل الغبار وعث الغبار وجراثيم العفن وغيرها من مسببات الحساسية المحتملة.

يمكن أن يسبب كلا النوعين من أشجار عيد الميلاد سيلانًا وانسدادًا في الأنف ، وأزيزًا عند التنفس ، وسعالًا ، وحكة في العيون ودموعًا ، وسعالًا بعض الأشخاص غير المعرضين عادةً لأعراض الحساسية يمكن أن يظلوا يعانون من الأعراض بسبب العدد الهائل من مسببات الحساسية في الشجرة.

بعض النصائح:

-استخدم منفاخ أوراق الشجر أو ضاغط الهواء لإخراج بعض العفن والغبار من شجرة عيد الميلاد

- استخدام خرطوم مياه لشطف الشجرة (سواء كانت حقيقية أو صناعية) .

- استخدام محلول مبيض الكلور المخفف إلى قتل جراثيم العفن على الأشجار

-عندما ينتهي الموسم ، قم بتخزين الأشجار الاصطناعية في أماكن جافة وباردة وأغلقها في أكياس أو صناديق بلاستيكية.

-احذر من إدخال روائح غير عادية في المنزل ، وخاصة الشموع المعطرة ، لأنها يمكن أن تسبب أعراض الحساسية.

ما هي مسببات الحساسية الأخرى التي يمكن تجنبها خلال عيد الميلاد؟ الطعام

هذا هو الوقت من العام الذي يمكن أن تتضمن فيه الاحتفالات وصفات طعام غير معتادة بمكونات متنوعة، قد تحتوي بعض أطباق عيد الميلاد على مكونات مفاجئة مثل المكسرات أو زبدة الفول السوداني أو المحار.

الحساسية من اللاتكس

ستشمل بعض العناصر الخاصة بعيد الميلاد البالونات والقفازات المصنوعة من اللاتكس والأربطة المطاطية وغيرها من المنتجات التي يمكن أن تسبب أعراض الحساسية تجاه اللاتكس لدى بعض الأشخاص.

أيضًا ، قد يعاني الأفراد المصابون بحساسية اللاتكس من تفاعل متقاطع مع التعرض للموز والأفوكادو والكستناء وفاكهة الكيوي.

كيف تتجنب الحساسية في عيد الميلاد؟

أفضل طريقة لتجنب الحساسية هي التجنب ، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا. يعد تقليل التعرض للغبار والعفن ومسببات الحساسية الأخرى خلال هذا الموسم هو أكثر النصائح عملية.

يمكن للأفراد الذين يعانون من أعراض حساسية شديدة تجربة العلاجات التالية خلال موسم العطلات:

محلول ملحي للأنف .

مضادات الهيستامين لا تسبب النعاس.

قطرات حساسية للعيون.

بخاخات الستيرويد الأنفي.

للطفح الجلدي ، هيدروكورتيزون موضعي ، أو كريمات مضادات الهيستامين.