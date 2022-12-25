شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب تجعل الفشار وجبة خفيفة صحية.. سهلة الهضم ومفيدة لمرضى السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفشار هو وجبة خفيفة شهيرة غالبًا ما يتم تجاهلها، في حين يعتقد الكثير من الناس أنه طعام غير صحي، فإن طريقة تحضيره تحدد ما إذا كان صحيًا أم لا، مثل معظم الأطعمة الأخرى.

الفشار عبارة عن حبة كاملة غنية بالألياف ومضادات أكسدة قوية، يقلل من فرص الإصابة بالسكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وفقًا لموقع "onlymyhealth".

فوائد تناول الفشار: 1. قيمة غذائية عالية

الفشار ذو قيمة غذائية عالية لاحتوائه على الألياف ومضادات الأكسدة والبروتين وحمض الفوليك والمنغنيز والزنك والفوسفور والحديد والعديد من الفيتامينات، يعد الفشار المنفوخ بالهواء بدون إضافة الزيت خيارًا صحيًا للغاية.

2. وجبة خفيفة جيدة لمرضى السكر

يمكن للفشار بدون إضافة الملح والنكهة أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 المرتفع بشكل عام لدى الأشخاص في منتصف العمر، ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من الفشار يمكن أن يزيد من نسبة الجلوكوز في الدم في الجسم.

3. يساعد في ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يساعد تناول الفشار دون إضافة الملح أو الزبدة في تقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. الفشار يخفض ضغط الدم أو يقلل من مخاطر ارتفاع الضغط، يقلل الفشار أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب بسبب ارتفاع كمية الألياف الموجودة فيه.

4. يحافظ على الوزن

الفشار منخفض السعرات الحرارية ويمكن أن يمنعك من زيادة الوزن. يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتنهي الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون زيادة الوزن إلى جسمك، ومع ذلك ، قد يؤدي الفشار إلى زيادة الوزن إذا قمت بإعداده بطريقة غير صحية، لا تضيف الكثير من الزبدة والملح إليها.

5. غني بمضادات الأكسدة

يحتوي الفشار على مادة البوليفينول، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع الخلية من تلف الجذور الحرة، تعمل مادة البوليفينول أيضًا على زيادة الدورة الدموية وتحسين الهضم ومنع العديد من الأمراض، قد يقلل أيضًا من فرص الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا.

6. خالية من الجلوتين

الفشار خالي من الغلوتين ومناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية الغلوتين ومرض الاضطرابات الهضمية، أثناء شراء الفشار المعبأ، تذكر قراءة المكونات الموجودة. يجب أن يذكر الفشار "القمح" في مكوناته. تجنب أيضًا شراء الفشار المنكه.

7. يحسن الهضم

يحسن الفشار عملية الهضم ويعزز حركة الأمعاء المنتظمة في جسمك لأنه غني بالألياف، يحتوي على مستوى عالٍ من الألياف غير القابلة للذوبان التي تساعد على سحب الماء إلى الأمعاء وتسمح لها بالمرور بسرعة، ومع ذلك ، فإن تناول الفشار بكميات معتدلة لأن تناوله بكميات كبيرة يمكن أن يسبب الإمساك.

هل يمكنك تناول الفشار كل يوم؟

لا يمكنك تناول الفشار يوميًا إلا إذا كان ملوثًا بالهواء ولا يحتوي على كميات كبيرة من الملح أو السكر أو الدهون، الفشار هو وجبة خفيفة صحية يمكن تناولها حتى مع اتباع نظام غذائي، يجب على مرضى السكري وضعف صحة القلب تناول الفشار فقط، يمكن أن يؤثر تناول الفشار الذي يحتوي على كمية كبيرة من الدهون على صحتك.