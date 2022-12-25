شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لفقدان الوزن.. الضوء الخافت قد يكون وسيلة سحرية لحرق السعرات الحرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل ليس لديك وقت لممارسة الرياضة؟ هل تجد صعوبة في اتباع نظام غذائي؟ انت لست وحدك، وفقًا للبحوث، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص لا يمارسون الرياضة، وقد يكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي تقليدي وتمارين روتينية.

إذا كنت تجد صعوبة في فقدان الوزن الزائد ولا يمكنك اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، فإليك طريقة سهلة اقترحها العلماء يمكن أن تساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك.

تعزيز التمثيل الغذائي الخاص بك عن طريق تغيير الإضاءة الداخلية

تشير دراسة جديدة نُشرت في مجلة Diabetologia إلى أن استخدام الإضاءة الداخلية يمكن أن يحدث فرقًا ويساعدك على إنقاص الوزن، وإليك الطريقة

وفقًا لدراسة أجريت على 14 رجلاً وامرأة يعانون من زيادة الوزن تتراوح أعمارهم بين 40 و 65 عامًا ، فإن قضاء اليوم في ضوء خافت وقضاء اليوم في ضوء ساطع أدى إلى انخفاض مستويات السكر في الدم قبل العشاء. من ناحية أخرى ، أدى الضوء الساطع في المساء إلى انخفاض معدل الأيض أثناء النوم ، مما يعني أن الأشخاص تناولوا نفس الكمية ولكنهم أحرقوا سعرات حرارية أقل أثناء النوم.

بالنسبة للدراسة ، طُلب من المشاركين البقاء في غرفة داخلية سجلت معدلات التنفس لمدة 40 ساعة، وكانوا قادرين على استخدام هذا القياس لمعرفة أشياء مثل سرعة ومتى حرقوا السعرات الحرارية أثناء الاستيقاظ والنوم. تم تقسيم الوقت إلى جلستين بناءً على مقدار التعرض للضوء، استخدم أحدهما نهارًا ساطعًا وليلًا مظلمًا لتكرار الضوء الطبيعي ، بينما عكس الآخر الدورة.

نام المشاركون في كلتا الجلستين في ظلام دامس ويأكلون وجبات منتظمة ذات تركيبة ثابتة من السعرات الحرارية والمغذيات الكبيرة.

دور التمثيل الغذائي في إنقاص الوزن

الأيض، الذي يُعرف غالبًا باسم معدل الأيض، هو سلسلة من الأحداث الكيميائية التي تحدث في الجسم الحي لإنتاج واستنفاد الطاقة اللازمة للبقاء على قيد الحياة، وهى السرعة التي يحرق بها جسمك السعرات الحرارية أو ينفق الطاقة، سوف تحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء العمل إذا كان التمثيل الغذائي لديك مرتفعًا.

سوف تحتاج إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية للحفاظ على الوزن إذا كان لديك عملية التمثيل الغذائي السريع. هذا هو أحد الأسباب التي تجعل بعض الناس يأكلون أكثر من غيرهم دون زيادة الوزن، وعلى العكس من ذلك، فإن الشخص الذي يعاني من انخفاض التمثيل الغذائي يحرق سعرات حرارية أقل أثناء الراحة وأثناء النشاط، ما يتطلب استهلاك سعرات حرارية أقل لمنع زيادة الوزن.