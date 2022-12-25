شكرا لقرائتكم خبر عن لو جالك أنفلونزا.. 5 خطوات التزم بها للعلاج ومنع العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتشر الأنفلونزا بشكل كبير في العالم، وفى مصر بسبب فصل الشتاء، وقد تسبب مضاعفات كثيرة عند إهمال الأعراض وخاصة في كبار السن والأطفال وأصحاب المناعة الضعيفة، ولمعرفة طرق الوقاية والمضاعفات والأعراض والعلاج يقدم الدكتور وجدى أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، كل ما تريد أن تعرفه عن الأنفلونزا.

قال الدكتور وجدي أمين إن الأنفلونزا هو فيروس يتسبب في أعراض تنفسية حادة وهناك أنواع كثيرة منها وهى 4 أنواع A,B,C,D ، موضحًا أن الأكثر شيوعًا هو النوع "A"، وهناك منه أنواع كثيرة جدًا وتعتمد على البروتين الذى يغطى سطح الفيروس، وهو اختصاره حرف الـH، وهناك 18 نوعًا من هذا البروتين، موضحًا أن هناك بروتين آخر اختصاره بحرف الـ N، وهو 11 نوعًا، مضيفًا أن فيروسات الأنفلونزا تتكون من هذين البروتين، ومنها أنواع كثيرة وأشهرها "H1N1"، والذى تسبب في جائحة عام 2009، موضحًا أن هناك أنفلونزا الطيور1H5N وأنواع أخرى كثيرة موضحًا أن أنفلونزا الخنازير هي الأنفلونزا الموسمية والتي تسمى H1N1 .

وقال، إن الأنفلونزا أعراضها كثيرة جدًا تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة، وتتمثل الأعراض في حدوث احتقان بالحلق، وكحة جافة، آلام بالجسم، ورشح، وارتفاع بالحرارة.

وأضاف، أن الأكثر عرضه لمضاعفات الأنفلونزا هم الأطفال أقل من 5 سنوات، وكبار السن، والحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الكبد، والكلى وخلل الجهاز المناعى أو الذين يتناولون الكورتيزون، ويتأثرون بمضاعفات الأنفلونزا، موضحًا أن التطعيم يمكن لأى شخص أخذه ولكن يوصى بهذه الفئات بتلقى التطعيم لأنه قد تحدث لهم مضاعفات والتهاب رئوى وقد يؤدى إلى فشل بالتنفس والتسبب في وفيات كثيرة جدًا.

هناك 5 خطوات يجب مراعاتها عن الإصابة بالأنفلونزا وهى:

1.العزل في المنزل لمنع نقل العدوى.

2.عدم لمس العينين والفم والأنف وهى الأماكن التي يحدث منها العدوى لأن الافرازات هي التي تنقل العدوى.

3.أخذ قسم وافر من الراحة.

4.تلقى الأدوية عند الضرورة وخصوصًا مضادات الفيروس، وخافض الحرارة وشرب السوائل الدافئة، وتناول فيتامين سى.

5.عدم تلقى المضادات الحيوية إلا عند الضرورة عند الإصابة بمضاعفات أو بكتيريا ثانوية لذلك يفضل عدم تناول المضادات الحيوية إلا عند حدوث مضاعفات بكتيرية مصاحبة.

وأضاف، أنه لمنع الإصابة يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعى وغسل اليدين وتطهير الأسطح لأن الأسطح قد تكون لامسها المريض فتنقل العدوى إلى جانب اتباع الإجراءات الاحترازية الأخرى مثل تلقى التطعيمات وارتداء الكمامات، موضحًا أن نسب الوفيات بين الأطفال كبيرة جدًا وخاصة أن الفيروس ينتقل بسرعة عند العطس والكحة ويمكن أن ينتقل الفيروس من مسافة متر.

وقال، إن أعراض الأنفلونزا تبدأ بعد يوم الى 4 أيام من العدوى، أما كورونا من يوم إلى 14 يومًا وأعراض الأنفلونزا تظهر على شكل رشح و آلام في الجسم وارتفاع في درجة الحرارة وآلام الحلق وقد تطول فترة الأعراض، وقد تتشابه من أعراض كورونا.