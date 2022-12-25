رجيم سحري لإنقاص الوزن والنتيجة من أول أسبوع

بيروت - نادين محمد - كمية ونوع الطعام من الأمور المتعلقة بشكل الجسم، وكذلك الجسم الصحي؛ فهما يلعبان دوراً في وزن الجسم. والتخلص من الدهون الزائدة يعتمد على تناول كميات قليلة من الأكل وتناول الأطعمة الصحية الخالية من الدهون والزيوت النباتية المضرة بالجسم، وسوف نقدم لكِ، سيدتي، رجيماً سحرياً للتخلص من الدهون العنيدة والمتراكمة في الجسم.

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اليوم الأول



وجبة الإفطار:

بيضتان مسلوقتان، وحبة خيار.

وجبة الغداء: طبق من السلطة الورقية المتنوّعة.

وجبة العشاء: شريحة من اللحم المشوي على الفحم أو في الفرن، وعلبة من اللبن الرائب.



اليوم الثاني



وجبة الإفطار:

بيضتان مسلوقتان، وحبة خيار.

وجبة الغداء: دجاجة مشوية وخالية من الجلد، وعلبة من الزبادي مخلوطة بنصف ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحون.

وجبة العشاء: ‏ بيضتان مسلوقتان، وصحن من سلطة الخضار الورقية.



اليوم الثالث



وجبة الإفطار:

بيضتان مسلوقتان، وحبة خيار.

وجبة الغداء: شريحة من الجبن منزوع الدسم.

وجبة العشاء: شريحة من اللحم المشوي جيداً.

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اليوم الرابع



وجبة الإفطار:

بيضتان مسلوقتان، وحبة خيار.

وجبة الغداء: حبتا كيوي.

وجبة العشاء: علبة تونة بالماء، وعلبة من الزبادي مخلوطة بملعقة كبيرة من بذر الكتان المطحون.



اليوم الخامس



وجبة الإفطار:

بيضتان مسلوقتان، وحبة خيار.

وجبة الغداء: طبق من الخضار المسلوق دون ملح.

وجبة العشاء: علبة من التونة بالماء، وطبق من السلطة الورقية، وكوب من الحليب السائل خالي الدسم.



اليوم السادس



وجبة الإفطار:

بيضتان مسلوقتان، وحبة خيار.

وجبة الغداء: شريحة من اللحم المسلوقة، وطبق من السلطة الورقية مع نصف ملعقة كبيرة من بذر الكتان المطحون طحناً ناعماً.

وجبة العشاء: كمية كافية من الشاورما دون تناول الخبز.



اليوم السابع



وجبة الإفطار:

بيضتان مسلوقتان، وحبة خيار.

وجبة الغداء: طبق من السلطة الورقية، وكوب من الحليب.

وجبة العشاء: قطعتان من المرتديلا البقرية، وكوب من الحليب.

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