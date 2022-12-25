رجيم الوجبة الواحدة.. هل هو سحري لإنقاص الوزن؟

بيروت - نادين محمد - رجيم الوجبة الواحدة فقط يومياً هو خطة لتناول الطعام تساعد على إنقاص الوزن من خلال الصيام المتقطع، عند اتباع رجيم الوجبة الواحدة يأكل الشخص وجبة واحدة فقط في اليوم. هذه هي عادة العشاء. لا تستهلكي أي سعرات حرارية أخرى خلال اليوم.

اقرئي ايضا : رجيم الثلاثة ايام

رغم أن خطة النظام الغذائي هذه قد تقدم حلاً سريعاً لفقدان الوزن لبعض الأشخاص، إلا أن المخاطر قد تفوق الفوائد.

فائدة رجيم الوجبة الواحدة في اليوم؟

يقوم رجيم الوجبة الواحدة النظام الغذائي الذي يتناول وجبة واحدة في اليوم يتطلب من الشخص تناول الطعام فقط خلال ساعة واحدة من يوم 24 ساعة.

تقوم خطة رجيم الوجبة الواحدة على فقدان الوزن ويأكل فيها الشخص وجبة واحدة فقط في اليوم. في هذه الخطة، لن يأكل أو يشرب أي شيء يحتوي على سعرات حرارية لمعظم اليوم.

وفقاً لموقع هيلث لاين يعد رجيم الوجبة الواحدة عبارة عن رجيم يقوم على الصوم المتقطع يقوم على فترات طويلة دون أن يأكل أو يشرب أي شيء يحتوي على سعرات حرارية مع نوافذ زمنية قصيرة لتناول الطعام.

النظام الغذائي يستخدم نوعاً من الصوم المتقطع يسمى 23: 1. هذا يعني أن الشخص يقضي 23 ساعة في اليوم في الصيام، تاركاً ساعة واحدة فقط في اليوم لاستهلاك السعرات الحرارية.

معظم الأشخاص الذين يتبعون رجيم الوجبة الواحدة يتناولون وجباتهم في وقت العشاء، ثم يصومون مرة أخرى حتى المساء التالي. ومع ذلك، تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول وجبة الإفطار قد يساعد في السيطرة على الجلوكوز في وقت لاحق من اليوم، ويقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

هناك العديد من إصدارات النظام الغذائي الذي يتناول وجبة واحدة في اليوم. يقترح البعض تناول الأطعمة الصحية الغنية بالمواد المغذية، لكن معظمها يسمح للناس بتناول أي شيء يريدونه أثناء تناول وجبة واحدة.

يعتقد الأشخاص الذين يتبعون النظام الغذائي الذي يتناول وجبة واحدة في اليوم أنه يقدم العديد من الفوائد، ومع ذلك، هناك القليل من الأدلة التي تدعم فكرة أن وجبة واحدة في اليوم يمكن أن تساعد في فقدان الوزن، رغم أن المؤلفين يحذرون أيضاً من مخاطر متعددة، مثل زيادة الدهون في الجسم.

وجدت دراسات أخرى عن الصيام المتقطع ما يلي:

قد يؤدي رجيم الوجبة الواحدة إلى خفض مستويات السكر في الدم وتقليل الوزن لدى المصابين بداء رجيم السكري من النوع 2 كما أن الصيام 15 ساعة في اليوم لمدة شهر قد يفيد الصحة العامة للشخص، وفي الأشخاص الذين يعانون من السمنة، يعزز قدرة خلايا الجسم على مقاومة المرض.

وفقاً لموقع هيلث لاين أصبح الصيام المتقطع شائعاً بشكل متزايد مع الأشخاص الذين يتطلعون إلى فقدان الوزن أو تحسين صحتهم العامة.

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤدي اتباع رجيم الوجبة الواحدة فقط يومياً إلى زيادة خطر الإصابة بنهم أثناء فترة الوجبة المفردة. في بعض الحالات، قد يؤدي اتباع نظام غذائي مقيد إلى زيادة خطر الإصابة باضطراب الأكل على المدى الطويل، وفقاً لبعض الأبحاث.

شاهدي ايضا :