أبرزها فقدان الوزن 8 فوائد مدهشة لعصير الثوم

بيروت - نادين محمد - لعصير الثوم العديد من الفوائد الصحية منها التخلص من سموم الجسم، والمساعدة على تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم وخسارة الوزن الزائد. كما أنه يفيد البشرة ويمنع تساقط الشعر، ويمنع عدوى الكلى ويساعد في علاج مرض السل. إليك وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي أبرز فوائد عصير الثوم لفقدان الوزن.

1. التخلص من سموم الجسم

تناول الثوم النيء والماء يوميًا يخلص جسمك من السموم التي يتم تناولها من خلال تناول الأطعمة الدهنية. عندما لا تحتوي أجسامنا على مجموعة من السموم فإنك تحمين الجسم من العديد من الأمراض من السرطان إلى الاكتئاب. قد لا يكون طعم الثوم رائعًا ولكن الحصول على بعض الثوم النيء في جسمك في الصباح يمكن أن يساعد في بدء عملية التخلص من السموم.

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2. يحافظ على مستوى السكر في الدم طبيعياً

يمكن لمرضى السكر دمج عصير الثوم في نظامهم الغذائي. هناك أكثر من 400 مادة كيميائية في الثوم تتفاعل مع جسمك لإبقائه في حالة نشطة ويمده بالطاقة وهناك ارتباط بين تناول الثوم وحرق الدهون في الجسم، فهو يعزز مستويات الإنسولين التي تحدث بشكل طبيعي داخل الكبد للمساعدة في تنظيم مستويات السكر لديك.

3. تقوية المناعة

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يمكن أن يساعد خلط مستخلص الثوم الخام بالماء عدة مرات كل يوم على التخلص من السعال. تفاحة كل يوم تغنيك عن الطبيب، وكذلك الثوم بدلاً من ذلك. كما أن لها خصائص ممتازة مضادة للالتهابات تساعد في كبح السعال والربو ونزلات البرد.

4. يقلل من نسبة الكوليسترول

يساعد الثوم على خفض نسبة الكوليسترول الضار، ويمكن أن يساعد جسمك على تعزيز فوائد الدواء لخفض نسبة الكوليسترول في الدم.

5. تعزيز صحة العين

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للثوم خصائص مضادة للميكروبات. فهو غني بالكبريت، والتي ثبت أنه يساعد في تكوين إعتام عدسة العين. مع تقدمك في العمر، يمكن أن يصبح إعتام عدسة العين خطرًا، وفي بعض الأحيان لا يعرف المصاب به إلا بعد فوات الأوان.

تساعد خصائص الثوم أيضًا في علاج الالتهابات، مما يساعد في مكافحة بعض أمراض العيون، والتي تحدث أيضًا مع مرض السكري. ومجرد إدخال الثوم في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة العين.

6. تقليل التهابات المسالك البولية

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للثوم خصائص قوية مضادة للجراثيم؛ لأن الثوم يحتوي على خصائص لمكافحة البكتيريا ورائع لتنظيف السموم من الجسم، كما أنه يمتلك القدرة على منع التهابات المسالك البولية والكلى.

7-يفيد البشرة والشعر

الثوم غني بمركبات الأليسين الذي يُعرف بخصائصه المضادة للالتهابات. لذا فهو يساعد في منع انتشار العدوى كما يحتوي الثوم أيضاً على مركبات السيلينيوم الذي تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وبصيلات الشعر ومنع تساقط الشعر.



8-يحسن صحة العظام

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يمكن أن يؤدي التقدم في العمر ونمط الحياة غير الصحي إلى ضعف عظامك، وإصابتك بالكسور وهشاشة العظام والتهاب المفاصل ومع ذلك، فإن تناول جرعات زائدة من الثوم قد يسبب حرقة في المعدة، وزيادة حرارة الجسم، وتهيج الجلد.

المصدر : موقع بولد سكاي الهندي

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