شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات لشرب القهوة تعرضك لمخاطر صحية.. منها إضافة السكر والكريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الفوائد الصحية لشرب القهوة بشكل منتظم، يمكن للقهوة أن تفعل المعجزات لجسمك ، ويمكن أن تساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، من المعروف أنها تساعد في تحسين صحة الدماغ وتمنحك دفعة من الطاقة عند الحاجة، في حين أن القهوة يمكن أن توفر بعض الفوائد المفيدة ، فهي ليست كذلك للجميع، إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي أو مشاكل أخرى في القناة الهضمية ، أو لديك قلق مستمر ، أو كنت حاملاً أو مرضعة ، فقد لا تكون القهوة مناسبة لك، وفقا لما نشره موقع "eatthis".





شرب الكثير من القهوةلاحظت إحدى الدراسات السابقة التي قيمت 40 ألف بالغ أن شرب أكثر من أربعة فناجين من القهوة يوميًا يمكن أن يكون له آثار سلبية على عمر الفرد ومع ذلك، لاحظ العلماء أن تناول 28 كوبًا في الأسبوع أمر جيد ، لكن شرب أكثر من ذلك يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية من حيث طول العمر. إضافة السكر للقهوة إذا كنت تطلب لاتيه كراميل كبير في المقهى المفضل لديك ، فمن المحتمل أنك تستهلك ما لا يقل عن 30 جرامًا من السكر مرة واحدة ، أظهرت الدراسات أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المبكرة.





إضافة الكثير من الكريماتعلى غرار اللاتيه ، إذا لم تكن حريصًا مع المبيض ، سيكون اختيار استخدام نصف ونصف أو القليل من الحليب (أو حتى حليب اللوز) خيارًا أفضل من مبيض القهوة السكرية. القهوة منزوعة الكافيينأكدت إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة Longevity & Healthspan أن الكافيين يمكن أن يساعد في الواقع على إطالة عمرك ، وتحسين صحتك، وتأخيرالأمراض المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر، ذلك لأن الكافيين يمكن أن يساعد في تقييد النظام الغذائي وتقليل إشارات الأنسولين. فقط كن حذرا من كمية الكافيين التي تستهلكها. الممتنعين عن شرب القهوةهناك عدد غير قليل من الفوائد لشرب القهوة بانتظام - حتى من حيث طول العمر، فإن شاربي القهوة لديهم مخاطر أقل للوفاة مقارنة بالممتنعين عن شرب القهوة بنسبة 10 إلى 15 % لذلك ربما حان الوقت لتناول كوب في الصباح.