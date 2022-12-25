بيروت - نادين محمد - إذا كنت تعتقدين أن القلق والاكتئاب والأمراض النفسية مرتبطة فقط بالصحة العقلية، ولن تؤثر على صحتك الجسدية، فأنت مخطئة. ففي اللحظة التي تصبحين فيها قلقة وتبدئين في الشعور بالهلع، ستلاحظين علامات جسدية فورية مثل ضيق التنفس وزيادة معدل ضربات القلب والتعرق، وتبدئين في الشعور بأوجاع وآلام غريبة في معدتك وظهرك وأطرافك بجانب الشعور بالصداع والخمول إذا كنت تسألين هل المرض النفسي يسبب آلاماً في الجسم، إليك وفقاً لموقع هيلث مناطق بالجسد ستشعرين فيها بعدم الراحة عندما تعانين من مرض نفسي.

هل المرض النفسي يسبب آلام في الجسم

1. آلام الرأس

الصورة من موقع AdobeStock

إذا كنت تشعرين بالدوار مؤخرًا، فقد يشير ذلك إلى حقيقة أن صحتك النفسية تحت الضغط، وقد تصابين بألم الرأس أيضاً بسبب تغيرات الهرمونات.

2. آلام الحلق

هل سبق لك أن لاحظت أنه كلما شعرت بالتوتر تجدين صعوبة في البلع؟ تشعرين كما لو أن شيئًا ما عالق في حلقك. وفقًا للمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، يُطلق على هذا الموقف اسم عسر البلع. هذا هو في الأساس اضطراب في الدماغ أو الأعصاب يمكن أن يغير التوازن الدقيق في عضلات الفم والحلق.

الصورة من موقع AdobeStock

3. ألم طنين في الأذنين

يعاني البعض منا من ألم طنين في الأذنين عندما يمرون بقلق شديد، ويحدث هذا بسبب عدم التوازن الهرموني الذي يتداخل مع عملية إرسال الإشارات في دماغك.

4. خفقان القلب

الصورة من موقع AdobeStock

يعد خفقان القلب أحد أكثر أعراض الأمراض النفسية المقلقة. إنها شديدة في بعض الأحيان لدرجة أن الناس قد يعتقدون أنهم يعانون من نوبة قلبية، ولكن لا داعي للقلق لأن هذه المرحلة تستمر لبضع دقائق فقط.

5. مشاكل الفك

كما يلاحظ عند الإصابة بمرض نفسي صرير الأسنان وتقلص عضلة الحلق عند الأشخاص الذين يعانون من القلق، أو التوتر أو الإجهاد النفسي مما قد يؤدي إلى شد في الفك.

الصورة من موقع AdobeStock

6. ألم المعدة

إذا كنت تعانين من الإمساك وانتفاخ البطن، فقد يكون القلق والتوتر هو الذي يجعل أمعاءك حساسة لبعض الأطعمة. وبالتالي، قد تواجهين مشاكل في الجهاز الهضمي.

الصورة من موقع AdobeStock

7. ألم في العضلات

قد تتسبب الأمراض النفسية في إصابتك بألم في العضلات. فقد يسبب القلق والإجهاد النفسي والاكتئاب في زيادة شعورك بالتوتر في عضلاتك، وإذا كانت مناعتك ضعيفة أيضًا، فقد يصبح الوضع أسوأ بكثير.

الصورة من موقع AdobeStock

8. ظهور حب الشباب والتجاعيد

التوتر والقلق والإجهاد النفسي يمكن أن يفسد بشرتنا ويمكن أن يؤدي إلى ظهور حب الشباب والتجاعيد وحتى الجفاف. يحدث هذا بسبب زيادة الالتهاب في الجسم وكذلك التقلبات الهرمونية.

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كيف يمكن أن يسبب الإجهاد العقلي مشاكل جسدية

تمتلئ أجسادنا بهرموني التوتر الأدرينالين والكورتيزول ويزيد. هذا من معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويؤثر على جهاز المناعة وإذا كنت في حالة مستمرة من التوتر أو القلق، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث فوضى في جسمك.

الإجهاد المستمر يعني أن مستويات الكورتيزول والأدرينالين لديك ستكون مرتفعة باستمرار، ونادرًا ما تعود إلى حالة الاسترخاء يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على أعضائك ووظائف الجسم والأكثر من ذلك هو أن القلق والاكتئاب قد يقللان من تحملك للألم.

يمكن أن يؤدي الإجهاد والصدمة أيضًا إلى حدوث اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب الغدة الدرقية والصدفية والتهاب المفاصل الروماتيزمي وغير ذلك من الأمراض المزعجة .

المصدر : موقع هيلث

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