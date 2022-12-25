شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى والقلب.. إليك 4 فوائد صحية لشاى القرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرفة لها رائحة قوية والعديد من الخصائص الطبية المدهشة، يتم استخراجه من اللحاء الداخلي لشاي القرفة، وهي متوفرة بسهولة على شكل أعواد ومسحوق وقطع صغيرة، غالبًا ما يوصي خبراء الصحة بإضافة القرفة إلى نظامك الغذائي، هذه التوابل مليئة بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الأكسدة التي تسببها الجذور الحرة، كما أنه مفيد لقلبك. يمكن إضافة القرفة إلى نظامك الغذائي بطرق مختلفة، إذا كنت تبحث عن خيارات شاي صحية خالية من الكافيين، فيمكنك إضافة شاي القرفة إلى نظامك الغذائي دون أدنى شك، وإليك بعض الفوائد الصحية الملحوظة لشرب شاي القرفة، وفقا لما نشره موقع "ndtv". شاي القرفة: تعرف على 4 فوائد صحية مذهلة 1. جيد لمرضى السكرللقرفة تأثير قوي مضاد لمرض السكر، يمكن أن يساعدك على خفض مستويات السكر في الدم، يقلل من مقاومة الأنسولين ويمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات لذلك ، يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري إضافة شاي القرفة إلى نظامهم الغذائي للسيطرة بشكل طبيعي على مستويات السكر في الدم.





2. يمكن أن تساعد في إدارة متلازمة تكيس المبايضمتلازمة تكيس المبايض هي حالة تؤدي إلى اختلال هرموني وعدم انتظام الدورة الشهرية، يمكن أن يزيد أيضًا من مستويات السكر في الدم، يمكن أن تساعد القرفة في التعامل مع العديد من أعراض متلازمة تكيس المبايض، يمكن أن يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وكذلك خفض مستويات السكر في الدم لذلك ، يمكن للنساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض إضافة شاي القرفة بسهولة إلى نظامهن الغذائي.

3. محملة بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة تحمي خلاياك من الجذور الحرة، شاي القرفة غني بمضادات الأكسدة، هذا يعني أن شرب شاي القرفة يمكن أن يساعدك في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية الشديدة مثل مرض السكري والسرطان وأمراض القلب وغيرها.

4. يعزز صحة القلبيمكن أن يساعد شاي القرفة أيضًا في الحفاظ على صحة قلبك، أصبح من الضروري الآن اتباع جميع الخطوات اللازمة لدعم صحة قلبك، تعد إضافة شاي القرفة إلى نظامك الغذائي ،تساعد القرفة على تقليل الالتهاب وتحتوي على مركبات صحية للقلب، كما أنه يخفض مستويات الكوليسترول السيئ ويعزز الكوليسترول الجيد في الجسم.

طريقة تحضير شاي القرفةيمكنك تحضير شاي القرفة في غضون بضع دقائق، ببساطة أضف ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة أو عود قرفة إلى كوب من الماء واتركه يغلي لمدة 10-15 دقيقة بمجرد الانتهاء ، صفيها واستمتع بها.