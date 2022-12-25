شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب الأنف التحسسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الشتاء يعانى مرضى حساسية الأنف من مشاكل عديدة وخصوصا مع نزلات البرد، فالتهاب الأنف هو المصطلح الطبي لـ "الأنف الحساس"، ويشير إلى التهاب تجويف الأنف.

وحسب ما ذكره موقع drganent فأن التهاب الأنف هو حالة شائعة تصيب ما يقرب من 10٪ إلى 30٪ من سكان العالم، وقد يقلل بعض الناس من أهمية التهاب الأنف ، لكن العديد من الدراسات أظهرت أن له تكلفة اجتماعية واقتصادية كبيرة ، ويؤثر سلبًا على نوعية حياة المرضى ، وإنتاجية العمل ، وقد يؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى مرضى الربو

غالبًا ما يتعايش الربو مع التهاب الأنف ، حيث يعاني ما يقرب من 80٪ من مرضى الربو من التهاب الأنف وحوالي 20-50٪ من مرضى التهاب الأنف يعانون من الربو المصاحب، و قد يحسن علاج التهاب الأنف من السيطرة على الربو وقد يمنع العلاج المبكر للحساسية تطور الربو.

س: ما هي أنواع التهاب الأنف؟

يمكن تقسيم أنواع التهاب الأنف على نطاق واسع إلى:

أ) التهاب الأنف التحسسي (AR)

هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب الأنف وينتج عن التعرض لمسببات الحساسية وهي بروتينات تؤدي إلى رد فعل تحسسي. تشمل مسببات الحساسية الشائعة عث غبار المنزل وحبوب لقاح العشب أو الأشجار وظهور الحيوانات والعفن والصراصير تقليديا ، تم تصنيف AR على النحو التالي:

موسمي - يحدث هذا في الربيع والخريف (الخريف) عندما يكون هناك المزيد من حبوب اللقاح من الأشجار أو العشب أو الأعشاب الضارة التي تسبب الحساسية

المعمرة - يحدث هذا على مدار السنة بسبب المواد المسببة للحساسية الموجودة بغض النظر عن الموسم. تشمل الأسباب الشائعة عث غبار المنزل وظهور الحيوانات والعفن والصراصير.

أعاد توجيه التهاب الأنف التحسسي وتأثيره على الربو (ARIA) تصنيف AR بناءً على تكرار الأعراض ("المتقطع" أو "المستمر") وشدة الأعراض ("خفيفة" أو "متوسطة" أو "شديدة"). يوفر هذا التصنيف دليلاً حول نوع العلاج المطلوب لالتهاب الأنف التحسسي.

ب) التهاب الأنف غير التحسسي

هذا هو التهاب الأنف الذي لا ينتج عن التعرض لمسببات الحساسية تشمل الأسباب الشائعة دخان السجائر وأبخرة المرور والعطور والروائح القوية والإجهاد وتغير الظروف الجوية. الأعراض مشابهة لالتهاب الأنف التحسسي.

ج) التهاب الأنف المعدي

هذا هو التهاب الأنف الناجم عن عدوى فيروسية. البرد والإنفلونزا من الأشكال الشائعة لالتهاب الأنف المعدي.

س:ما هي أعراض التهاب الأنف التحسسي؟

تشمل أعراض التهاب الأنف التحسسي ما يلي:

-انسداد الأنف

-العطس

-حكة في الأنف والعينين

-عيون دامعة

-المخاط والبلغم في الحلق

س:ما الذي يسبب التهاب الأنف التحسسي؟

هذا ليس مفهوما تماما ومع ذلك ، هناك دليل على وجود سبب وراثي والمرضى الذين لديهم تاريخ عائلي من التهاب الأنف التحسسي هم أكثر عرضة للإصابة به من أولئك الذين لا يعانون منه.

س: كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت مصابًا بنزلة برد وليس التهاب الأنف التحسسي؟

يمكن أن تكون أعراض التهاب الأنف التحسسي مشابهة لنزلات البرد ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات وتميل نزلات البرد إلى ظهور المزيد من الأعراض التالية:

-إلتهاب الحلق

-مخاط ملون (أصفر أو أخضر أو ​​بني)

-مخاط سميك أو بلغم

-آلام الجسم والتعب

-عادة ما يتم حلها في غضون أسبوع

-حكة أقل في الأنف والعينين

س:كيف يختلف البرد عن التهاب الجيوب الأنفية؟

يمكن أن تكون أعراض التهاب الجيوب الأنفية مشابهة لنزلات البرد ومع ذلك ، عادةً ما يستمر التهاب الجيوب الأنفية لمدة تزيد عن 10 أيام أو لا تتحسن الأعراض بعد 5 أيام من الإصابة نظرًا لأن التهاب الجيوب الأنفية يحدث عادة بسبب عدوى بكتيرية ، فإن العلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الفم مهم من ناحية أخرى ، فإن البرد هو عدوى فيروسية ويجب أن يكون جهاز المناعة في جسمك قادرًا على محاربتها لن تكون المضادات الحيوية مفيدة. تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب الجيوب الأنفية ما يلي:

-ضغط أو ألم بالوجه

-انسداد الأنف

-احتقان الأنف (الشعور بوجود مخاط عالق في الأنف)

-مخاط ملون (أصفر ، أخضر أو ​​بني) أو مخاط سميك / بلغم

-فقدان أو نقص حاسة الشم

س:كيف يتم تشخيص التهاب الأنف التحسسي؟

يمكن أن يتم تشخيص التهاب الأنف من خلال التاريخ السريري الإيحائي ونتائج تنظير الأنف يتم إجراء تنظير الأنف في العيادة ويتضمن تمرير أنبوب صغير مضاء في الأنف وأسفل الجزء الخلفي من الحلق (الشكل 1 أ) . في تنظير الأنف ، قد يتم تكبير التوربينات السفلية (الشكل 2 أ و ب) . يمكن إجراء اختبار وخز الجلد (شكل من أشكال اختبار الحساسية) للمساعدة في التمييز بين التهاب الأنف التحسسي وغير التحسسي (الشكل 3 أ و ب) .