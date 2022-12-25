6 أطعمة ومشروبات يجب تجنبها فى الشتاء للحفاظ على صحتك

القاهرة - سامية سيد - مع حلول فصل الشتاء هناك الكثير من الفواكه والخضراوات الموسمية التي يمكنك تناولها للحفاظ على صحة جسمك، ولكن هناك أيضًا بعض العناصر الغذائية التي يجب تجنبها، ومن الأفضل الابتعاد عن بعض الأطعمة للحفاظ على نظام مناعة قوي ومنع الحساسية، لذا نقدم في هذا التقرير بعض الأطعمة التي يجب تجنبها في الشتاء للحفاظ على صحتك، بحسب موقع "Health".

أطعمة يجب تجنبها في الشتاء للحفاظ على صحتك

فيما يلي 6 أطعمة لا يجب أن تأكلها أثناء الطقس البارد وإلا فإنها يمكن أن تؤثر سلبًا على مناعتك وصحتك العامة. 1. الحلويات المصنوعة من السكر المكرريمكن أن يسبب السكر التهابات ويقلل من مناعتك ويمكنك البحث عن بدائل صحية مثل الفواكه الموسمية. 2. الأطعمة المقليةتستغرق الأطعمة المقلية وقتًا أطول في الهضم وهي ليست صحية جدًا، خلال فصل الشتاء ، يمكن لهذه المواد الغذائية أن تبطئ من معدل الأيض وتجعلك تشعر بالكسل الشديد أيضًا. 3. اللبنيمكن أن تزيد منتجات الألبان الباردة من إفراز المخاط ، مما يجعلك عرضة لنزلات البرد والحمى الموسمية ولكن نظرًا لأنك ما زلت بحاجة إلى البروبيوتيك، يمكن أن يكون اللبن الرائب خيارًا جيدًا وحاول إبعاده عن الثلاجة قبل تناوله حتى لا يكون باردًا جدًا، وتأكد من تناوله قبل الغداء. 4. مشروبات الحليب الباردالمشروبات التي تحتوي على الحليب مثل اللبن المخفوق أو الحليب المنكه يمكن أن تصيبك بالبرد والتهاب الحلق مما يؤدي إلى سعال حاد، بدلًا من ذلك، جرب تناول الحليب الدافئ ، إما عاديًا أو مرشوشا بالكركم للحصول على جهاز مناعة نشط وجسم صحي طوال الموسم. 5. المشروبات الغازية وعصائر الفاكهةتخفض المشروبات الغازية مثل الكولا من نظام الدفاع في الجسم حيث يتطلب الأمر الكثير من الطاقة للجسم لخفض درجة حرارة المشروب البارد إلى درجة حرارة الجسم هذا يمكن أن يضعف جسمك ويجعله عرضة للأمراض والشيء نفسه ينطبق على عصائر الفاكهة.6. الأطعمة المحفوظةتحتوي الأطعمة المعلبة أو المخللات على نسبة إضافية من الملح والزيت لزيادة متانتها لكن عملية تخزين المواد الغذائية يمكن أن تقتل العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للجسم، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الحساسية لدى بعض الأفراد.