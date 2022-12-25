شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يجب اتباعها لصحة أمعائك أبرزها تناول الزبادى والبقوليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صحة أمعائك قد تؤثر على صحتك العقلية والمعرفية، وأكدت الدراسات الحديثة أنه يمكن أن يؤثر على أشياء مثل مستويات ضغط الدم، وجدت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المصنعة يمكن أن تنتج مستويات أعلى من البكتيريا الضارة في الأمعاء، ما يؤدي إلى المزيد من السموم في جسمك، يمكن أن تساعد عادات الأكل في تحسين عملية الهضم، فضلاً عن تعزيز صحة ميكروبيوم الأمعاء عن طريق محاربة البكتيريا الضارة من خلال زيادة إنتاج بكتيريا الأمعاء "الجيدة"، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

تناول الأطعمة المخمرةوجدت دراسة أجريت عام 2021 أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المخمرة، مثل الزبادي يزيد من تنوع الميكروبيوم، ويقلل الالتهاب، ويحسن الاستجابة المناعية.

تناول الزبادي على الإفطار أو كوجبة خفيفةالزبادي هو طعام مخمر ويحتوي على مستنبتات بروبيوتيك يمكنها تقوية الأمعاء، تحتوي بعض أنواع الزبادي اليوناني أيضًا على بروبيوتيك مضاف مثل Lactobacillus acidophilus و Lactobacillus casei، والتي يمكن أن تساعد في زيادة البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي. أضف المزيد من الشوفانيمكن أن يساعد تناول المزيد من الشوفان في تحسين صحة أمعائك لأن الشوفان من الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتك، والتي تغذي بكتيريا البروبيوتيك الجيدة في أمعائك، يحتوي الشوفان أيضًا على ألياف بيتا جلوكان على وجه التحديد، والتي تم ربطها ببكتيريا الأمعاء الصحية.

تناول الكثير من الفاصوليا والبقولياتتعتبر الفاصوليا والبقوليات من الإضافات الرائعة إلى نظامك الغذائي عندما تريد أمعاء صحية ، فإنها تعمل كمواد حيوية وتوفر الغذاء للبروبيوتيك داخل أمعائك.

يعتبر الحمص والفاصوليا السوداء والعدس مصادر ممتازة للألياف التي تعمل في جميع أنحاء الجهاز الهضمي وتساعد على الهضم من خلال العمل مع البروبيوتيك.

تنويع طعامك يمكن أن تتأثر أمعائك سلبًا من خلال تناول الكثير من نفس الأطعمة وعدم السماح بتنوع الطعام في وجباتك، تُظهر الأبحاث أنه كلما اتسع نطاق النباتات التي نتناولها ، كلما كانت بكتيريا الأمعاء لدينا أكثر تنوعًا ، مما يعد علامة على صحة الأمعاء الجيدة.