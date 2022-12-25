شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يجعلك تنام أكثر فى الشتاء؟ طرق التغلب عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشتاء الدافئ هو أفضل وقت للاسترخاء في بطانية دافئة والاستغراق في النوم، هناك العديد من الاحتمالات أنه مع انخفاض درجات الحرارة، تميل إلى الشعور بالنعاس أكثر من المعتاد.

وفقًا لموقع "Healthline"، فمعظم الناس يشعرون بالكسل والنعاس خلال أشهر الشتاء، ما يؤثر بشكل كبير على إيقاعهم اليومي.

لماذا يجعلك البرد تشعر بالنوم أكثر؟

بالنسبة الى خبراء أكسفورد، فإن دورة النوم اليومية هي برمجة لأجسامنا تخبرنا متى ننام ونستيقظ، ينام البشر في الغالب عندما يحل الظلام ولا يكون هناك ضوء الشمس ويكونون نشيطين خلال النهار.

يعزز الظلام إنتاج هرمون النوم، الميلاتونين الذي ينظم نومنا، وعادة ما يؤدي وجود الضوء إلى إبطاء العملية، ومع ذلك، في فصل الشتاء، مع تقصير الأيام، تميل مستويات هرمون السيروتونين إلى الانخفاض وزيادة القلق المستويات والاكتئاب، وبالتالي، تتباطأ أجسادنا أيضًا.

نقص فيتامين "د"

كما أن قلة ضوء الشمس يسبب معظم حالات نقص فيتامين "د"، والذي ينتج عندما تصطدم الأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس بالجلد.

يعزز فيتامين "د" امتصاص الكالسيوم في القناة الهضمية ويحافظ على تركيز الكالسيوم والفوسفات المناسب في الدم لتمكين تمعدن العظام الطبيعي ومنع التقلص اللاإرادي للعضلات الذي يسبب التشنجات والتشنجات.

يمنع نقص فيتامين "د" الكساح عند الأطفال وتلين العظام عند البالغين، ومعظمهم من النساء، إلى جانب الكالسيوم، يساعد فيتامين د أيضًا في حماية كبار السن من هشاشة العظام.

يمكن أن تزيد من مخاطر التهاب المفاصل

تشير الدراسات إلى أنه خلال أشهر الشتاء الباردة، هناك دائمًا خطر زيادة آلام التهاب المفاصل بسبب التقلبات في الضغط الجوي الذي يؤثر على قابليتك للألم.

طرق للتغلب على كسل الشتاء

بالنسبة الى الدائرة الطبية، هناك عدة طرق يمكننا من خلالها جعل الدماغ يتفاعل مع المحفزات الخارجية ويشكل تحكمًا في بعض الأشياء.

طرق التغلب على كسل الشتاء

حافظ على إضاءة غرفتك أثناء النهار، تأكد من سحب الستائر الآن.

دائمًا تناول وجباتك على مائدة الطعام مهما كانت باردة.

إذا كنت في المكتب، فتأكد من المشي لمدة 5-10 دقائق على الأقل بعد كل 30 دقيقة ، خاصة بعد ساعة الغداء.

جرب الالتزام بدورة النوم المكونة من 8 ساعات فقط ، حتى في أيام العطلات.

تناول أطعمة خفيفة وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة والسكرية والمقلية.

تأكد من الخروج وممارسه الرياضة في الصباح الباكر أو في المساء لحرق بعض السعرات الحرارية.

رطب نفسك بالماء لأننا لا نشعر بالعطش في الشتاء

تناول وجبات صحية تشمل الفواكه والخضروات الموسمية

اخرج وتواصل مع الأصدقاء والعائلة

اجلس في الشمس لأطول فترة ممكنة لتتناول بشكل طبيعي بعض فيتامين "د".