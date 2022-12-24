شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ألم القدم فى الصباح وعلاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الألم في القدمين أو الكعبين هو حالة شائعة بين الكثير من الناس، وقد يكون العامل الأكثر شيوعًا الذي يساهم في حدوثه هو نقص فيتامين (د) والكالسيوم علاوة على أسباب أخرى، في هذا التقرير نتعرف على أسباب الألم في القدمين في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، بحسب موقع "Health".



وقد تكون أسباب آلام القدم الصباحية بسيطة مثل: ارتداء أحذية غير مناسبة أو سقوط شيء ثقيل على قدميك، كما قد يكون الألم الحاد في قدميك طريقة يخبرك بها جسمك أنك بحاجة إلى استشارة طبيب.



إذا كان الألم الحارق هو أول ما تشعر به عندما تلمس قدميك الأرض في الصباح، قد يكون السبب هو التهاب اللفافة الأخمصية وهو السبب الأكثر شيوعًا لألم الكعب المزمن، وفقًا لموقع Harvard Health Publishing.

وهناك حالات صحية أخرى قد تثير الإنذار، على سبيل المثال، ألم القدم الصباحي شائع جدًا لدى النساء اللواتي وصلن إلى سن اليأس، ومعظمهن فوق سن الخمسين لأنهن "قد يعانين من هشاشة العظام التي تضعف العظام.

قد يشعر مرضى السكري بألم في القدمين

لا علاقة لألم القدمين بالعمر، على الأقل في حالة مرضى السكري حيث يمكن أن يعاني منه صغار وكبار السن المصابون بداء السكري ثم قد تشعر بألم في قدميك أو كعبيك أثناء الجلوس أو الحركة أيضًا، وأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل أو هشاشة العظام قد يعانون أيضًا من ألم القدمين، وإذا كنت تواجه المشكلة لعدة أسابيع أو شهور، فعليك أن تسرع إلى الطبيب وتفحص نفسك.

كيف تعالج آلام القدم؟في حالة التهاب المفاصل أو هشاشة العظام، يكون الدواء مهمًا إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، كما إن العلاج الطبيعي يلعب أيضًا دورًا مهمًا في علاج الم القدم.

إذا كان السبب هو نقص فيتامين (د) والكالسيوم يجب استهلاك المزيد من الحليب وفقًا لجامعة هارفارد T.H Chan، هناك عدد قليل من الأطعمة الغنية بشكل طبيعي بفيتامين D3، وأفضل المصادر هي لحم الأسماك الدهنية وكذلك زيوت كبد السمك.

توجد أيضًا كميات أقل من الفيتامين في الجبن وصفار البيض وكبد البقر تحتوي بعض أنواع عيش الغراب أيضًا على كمية صغيرة من فيتامين د.