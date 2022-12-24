شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من تناولها باستمرار.. 4 أطعمة تسد الشرايين منها البسكويت والزبدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الأبحاث أن هناك أطعمة قد تسد الشرايين إذا كنت تتناولها طوال الوقت ، ومعرفة أيها يجب تجنبه أو الحد منه قد ينقذ حياتك، يحدث انسداد الشرايين عندما تتراكم اللويحات وتحد من تدفق الدم إلى الأنسجة والأعضاء الحيوية في الجسم، تناول الأطعمة الصحية هو مفتاح الحفاظ على صحتنا على المدى الطويل.

مع مرور الوقت ، يمكن أن يكون لخيارات الطعام التي نتخذها تأثير أكبر مما نعتقد، يمكن أن تساعد التغييرات في التمارين ونمط الحياة في تقليل مخاطر الانسداد قبل حدوث ضرر أكبر، يمكن أن يساعد الحد من بعض الأطعمة وتجنبها في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين ، وكذلك الحفاظ على الكوليسترول تحت السيطرة، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الزبدة..

الزبدة هي طريقة مبهجة لتذوق الطعام وتعدد استخداماته يجعلها عنصرًا أساسيًا في معظم المطابخ. ويمكن استخدامها في كل شيء بدءًا من خبز الحلويات إلى إضافة نكهة إلى الأطباق اللذيذة، ومع ذلك ، فإن الجانب السلبي لاستخدام الزبدة هو أن المستويات العالية من الدهون المشبعة يمكن أن تؤدي إلى انسداد الشرايين ومستويات الكوليسترول غير المرغوب فيها إذا تم تناولها دون اعتدال

البسكويت..يتم تناول البسكويت في جميع أنحاء العالم ، كوجبة لذيذة لتناول طعام الغداء والعشاء أو كوجبة خفيفة طوال اليوم، في حين أنها قد تبدو صغيرة وغير ضارة ، إلا أن البسكويت غالبًا ما يكون كثيفًا من السعرات الحرارية ، مما يجعله جزءًا مهمًا من أي خطة غذائية صحية، فإن المكونات مثل الزبدة والقشدة والملح والسكر تجعل هذه الأطعمة غنية بالدهون المشبعة والصوديوم ، وهما شيئان يمكن أن يزيدا من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إذا تناولت بكميات كبيرة.





الحليب والجبن كاملة الدسم ..يمثل الحليب كامل الدسم والجبن تحديًا صحيًا حقيقيًا، حيث يتم استخدام منتجات الألبان بشكل دائم في العديد من الأطعمة التي نتناولها، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من هذه المنتجات إلى انسداد الشرايين، وهو ما يمثل السبب الرئيسي للسكتة الدماغية والنوبات القلبية - اثنان من الأسباب الرئيسية للوفاة في كل من البلدان المتقدمة والنامية. لهذا السبب من المهم أن تفهم بالضبط كمية الحليب والجبن التي يجب أن تتناولها كل يوم قبل العودة إلى نظامك الغذائي الطبيعي، يقترح خبراء الصحة الحد من تناول منتجات الألبان إلى ما لا يزيد عن حصتين في اليوم مع استبدال الكثير منها ببدائل صحية مثل حليب الصويا أو حليب اللوز. الأطعمة المقلية..القلي العميق هو طريقة شائعة لإعداد وجبات الطعام بسرعة ، ولكن يمكن أن يشكل مخاطر كبيرة على صحتك، طعام القلي العميق يغطي الطعام بالدهون والزيوت غير الصحية التي تشجع انسداد الشرايين، كمية الدهون والكوليسترول في الأطعمة المقلية يرتفع بشكل كبير مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.