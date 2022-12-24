شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيونتيك الألمانية تبدأ تجاربها البشرية على لقاح الملاريا بتقنية mRNA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع وكالة "رويترز"، عن أن شركة بيونتيك الألمانية BioNTech بدأت تجربة بشرية لاختبار لقاح الملاريا، وقالت شركة الأدوية الألمانية، إنها بدأت دراسة في مراحل مبكرة لتقييم لقاحها التجريبي لمكافحة الملاريا لدى البشر، موضحة أنه من المتوقع أن تسجل تجربة المرحلة الأولى 60 متطوعًا في الولايات المتحدة ليس لديهم تاريخ للإصابة بالملاريا لتقييم اللقاح المرشح عند مستويات 3 جرعات.

يُعرف باسم BNT165b1، وهو أول لقاح مرشح من مشروع BioNTech لمكافحة الملاريا، والذي سيؤسس أيضًا إنتاج لقاح في أفريقيا.

وأضافت الوكالة، أن هذه الجهود هي واحدة من عدة جهود تركز على معالجة الأمراض التي ينقلها البعوض والتي تقتل أكثر من 600000 كل عام، معظمهم من الأطفال في أفريقيا، لقد أعاقت البنية المعقدة ودورة حياة طفيلي الملاريا جهود تطوير اللقاحات لفترة طويلة، مضيفة أنه بعد عقود من العمل، لقاح الملاريا الوحيد المعتمد Mosquirix ، الذي صنعته شركة الأدوية البريطانية GSK (GSK.L) ، تم اعتماده هذا العام من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO) ، لكن نقص التمويل والإمكانات التجارية أعاق قدرة GSK على تنتج العديد من الجرعات حسب الحاجة .

وأوضحت، أن هناك جهدًا آخر يتم مراقبته باهتمام وهو لقاح الملاريا من جامعة أكسفورد، تم نشر بيانات التجربة في منتصف المرحلة في سبتمبر، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء مقارنات مباشرة، ولكن بعض العلماء يقترحون أن لقاح أكسفورد هي خطوة للأمام من لقاح Mosquirix ويوفر مناعة أطول.

وقالت وكالة رويترز تعتمد جهود لقاح الملاريا فيشركة بيونتيك الألمانية BioNTech على تقنية mRNA الخاصة بها، والتي تم استخدامها أثناء الوباء لتطوير لقاحات كورونا بسرعة، من خلال حث الجسم البشري على صنع بروتين هو جزء من العامل الممرض، مما يؤدي إلى استجابة مناعية.