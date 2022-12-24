شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الحصول على جرعة معززة من كورونا.. تمنحك أجسامًا مضادة تدوم لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العديد من البلدان الآن ارتفاعًا في حالات كورونا الجديدة بسبب المتغيرات الجديدة، يطلب الخبراء الطبيون من الناس الحصول على لقطات التعزيز أو الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، يظل التطعيم هو أفضل طريقة لحماية نفسك من هذا المرض الفيروسي المميت، وقد سلطت العديد من الدراسات الضوء على فوائد الحصول على جرعات معززة.

اقترحت دراسة جديدة وفقا لموقع " thehealthsite" من كلية الطب بجامعة فيرجينيا أن الحصول على طلقات معززة يمكن أن يزيد من متانة استجابة الجسم المضاد لـكورونا، توفر كل من معززات Pfizer و Moderna mRNA أجسامًا مضادة طويلة الأمد لجميع المتلقين، بما في ذلك أولئك الذين تعافوا من عدوى كورونا.

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من الحقائق المعروفة أن مستويات الأجسام المضادة تنخفض بمرور الوقت بعد الإصابة بعدوى كورونا أو بعد التطعيم، قال باحثو جامعة فيرجينيا إن الحصول على معززات من شأنه أن يؤدي إلى أجسام مضادة تدوم لفترة أطول ويزيد من المناعة ضد كورونا الحاد.

وجدوا أيضًا أن الأجسام المضادة الناتجة عن معززات Moderna استمرت لفترة أطول من تلك الناتجة عن معززات Pfizer ، وقالوا إن مستويات الأجسام المضادة في موديرنا تجاوزت فايزر بخمسة أشهر، ومع ذلك، فقد أشاروا إلى أن كلا من معززات لقاح mRNA يوفران حماية معززة ضد كورونا.

أظهرت الأبحاث السابقة التي أجراها الفريق أن الأجسام المضادة الناتجة عن لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر بعد سلسلة التطعيم الأولية ارتفعت بشكل أبطأ وانخفضت بسرعة أكبر، مقارنةً بتلك الناتجة عن لقاح الحمض النووي الريبوزي من موديرنا.

أيضًا، أنتج لقاح Pfizer عددًا أقل من الأجسام المضادة لدى المتلقين الأكبر سنًا منه في المتلقين الأصغر سنًا، لكن هذا لم يُلاحظ في حالة لقاح موديرنا.

في أحدث دراسة، أنتجت جرعة معززة في البداية المزيد من الأجسام المضادة لدى المتلقين الأصغر سنًا مما كانت عليه في المتلقين الأكبر سنًا ، ولكن مع مرور الوقت اختفى الاختلاف.

خلصت الدراسة الجديدة ، التي نُشرت في المجلة العلمية Annals of Allergy والربو والمناعة، إلى أن المعززات ضرورية لحماية الناس من كورونا.