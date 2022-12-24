أعشاب تنحيف الجزء العلوي 

بيروت - نادين محمد - بعض النساء تعانين من تراكم الدهون في المنطقة العلوية، لاسيما الاذرع والصدر ومنطقة الظهر العلوي، على الرغم من بقاء الفخذين والمؤخرة في حجم طبيعي، وهذا يظهر لدى النساء صاحبات جسم المثلث المقلوب واحيانا جسم التفاحة أيضا.

السمنة المركزية تحتاج روتين معين، إلى جانب الحمية، مثل تناول بعض الأعشاب التي تستهدف مناطق تراكم الدهون. هناك العديد من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تحسين التمثيل الغذائي وتساعد في إنقاص الوزن. بعضها يعتمد على رفع درجة حرارة الجسم بهدف تحسين التمثيل الغذائي، بينما تعمل اعشاب اخرى على تقليل الشعور بالجوع من ثم تقلل من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم يوميا.

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كما هو الحال مع أي دواء أو علاج عشبي ، يجب استخدام هذه التركيبات العشبية بشكل صحيح لزيادة فقدان الوزن مع تقليل الآثار الجانبية. عند استخدام أعشاب تقليل الوزن مع نظام غذائي وبرنامج تمارين، يساعدك بشدة في التخلص من مناطق تراكم الدهون.

الكُركُم

الكركم من التوابل الصفراء الزاهية المحبوبة لنكهته ولونه وخصائصه الطبية. مركب الكركم النشط هو الكركمين. يعزز الكركمين فقدان الدهون ، ويقلل من دهون البطن ، ويعزز جهودك في إنقاص الوزن. يمنع الكركمين تخليق الدهون. يعتبر الكركم من التوابل الدافئة ، مما يعني أنه يرفع درجة حرارة الجسم لزيادة مستويات التمثيل الغذائي.

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الزنجبيل نبات من جنوب شرق آسيا وقد استخدم في الطب الصيني التقليدي لعدة قرون. المركب الرئيسي في الزنجبيل هو جينجيرول وهو يوفر العديد من الخصائص الطبية الموجودة في هذه العشبة القوية.

يوفر الزنجبيل تأثيرات قوية مضادة للالتهابات ويساعد في تقليل تلف الخلايا. يساعد الزنجبيل بشكل كبير في تقليل وزن الجسم ونسبة الخصر إلى الورك. يساعد الزنجبيل أيضًا في تقليل مؤشر كتلة الجسم ومستويات الأنسولين.

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نبات الحلبة

استخدمت الحلبة في الطب البديل لسنوات عديدة وهي أيضًا عشب يستخدم في عدد كبير من الأطباق. تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الحلبة على الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز. تساعد الحلبة أيضًا في حالات التمثيل الغذائي. وجدت إحدى الدراسات أن تناول 50 ملليغرام من مسحوق الحلبة مع الوجبات يمكن أن يحسن مستويات الجلوكوز ، ويحسن وظيفة الأنسولين ، ويقلل من مستويات الكوليسترول السيئ.

تساعد الحلبة في التحكم في الشهية بفضل محتواها من الألياف ما يحد من الجوع وتناول الطعام. أخيرًا ، تساعد الحلبة في تقليل الالتهابات الجهازية ، والتي يمكن أن تتداخل مع قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة.

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المصدر: Health shot

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