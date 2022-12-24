شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزداد الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى فى الشتاء؟ اعرف طرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجات الحرارة قد تزداد حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، ويوضح الأطباء سبب ارتفاع وزيادة الإصابة بحالات نزلات البرد وارتفاع حرارة الجسم، وذلك حسبما نشر موقع “indiatoday”.

خلال أشهر البرد ، تشهد أمراض الجهاز التنفسي التي تشمل في الغالب نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية الحاد ارتفاعًا حادًا ، وفي الحالات الشديدة ، الالتهاب الرئوي.ففي فصل الشتاء ، يقوم خبراء الصحة بتشخيص العديد من الالتهابات الفيروسية في الجهاز الهضمي ، بما في ذلك التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

ووفقًا للدكتورة موناليزا ساهو ، استشاري الأمراض المعدية ، ومستشفيات ياشودا حيدر أباد، فإن العوامل المسببة لأمراض الجهاز التنفسي هي عدة فيروسات مثل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي ، والالتهاب الرئوي الجرثومي الذي يمكن أن يحدث أيضًا مع ارتفاع أعلى، وتزداد في الشتاء.

وتشمل الأعراض الحمى والصداع والسعال الجاف والتعب والرشح وانسداد الأنف والتهاب الحلق وبحة الصوت وما إلى ذلك، وفقدان حاسة التذوق والشم والإرهاق ، والشعور بالتعب أو انعدام الطاقة وضيق التنفس أو صعوبة التنفس كما أن الغثيان أو القيء يمكن أن يكون أيضا من الأعراض الحالية.



لماذا تزداد حالات أمراض الجهاز التنفسي في الشتاء؟ سؤال يبحث الكثير عن إجابته حيث أشارول أن إصابة الشخص بالأنفلونزا من القطرات المحمولة جواً بسبب العطس أو السعال أو عن طريق لمس الأسطح الملوثة، فالبرد والانفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى أكثر شيوعًا في الأشهر الباردة، و في الشتاء ، يبقى معظم الناس في منازلهم في كثير من الأحيان ، مما يسمح للفيروسات بالانتقال بسهولة أكبر من شخص إلى آخر ، عن طريق العطس والسعال، علاوة على ذلك ، فإن البرد والجفاف قد يضعف الهواء المقاومة وآلية المناعة ، وقد أظهرت بعض الدراسات المخبرية في علم المناعة والحساسية نفس الشيء . كيف تحمي نفسك من العدوى؟غسيل يديك بالماء والصابون قبل تناول الطعام، إلى جانب ذلك ، يجب ممارسة آداب السعال والعطس الصحيحة وتعليمها للأطفال، وإذا أمكن ، يجب ممارسة عزل الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض هذه الأمراض في المنزل حتى انتهاء فترة العدوى. استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة مثل القفازات والأقنعة أثناء العناية بهم. كيف تحمي نفسك من العدوى؟غسيل يديك بالماء والصابون قبل تناول الطعام، إلى جانب ذلك ، يجب ممارسة آداب السعال والعطس الصحيحة وتعليمها للأطفال، وإذا أمكن ، يجب ممارسة عزل الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض هذه الأمراض في المنزل حتى انتهاء فترة العدوى. استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة مثل القفازات والأقنعة أثناء العناية بهم.

كما يجب على الشخص المصاب عزل نفسه في المنزل حتى انتهاء فترة العدوى، والتطعيم المناسب والكافي للأطفال ضروري للوقاية من أمراض الشتاء.

فلقاح الأنفلونزا يجب أن يؤخذ كل عام ، حيث يستمر فيروس الأنفلونزا في التطور ويخضع للطفرات بسرعة كبيرة ، مما يجعل لقاح العام السابق غير فعال، و الحصول على لقاح الفيروسة العجلية للأطفال يمكن أن يساعد البقاء على اطلاع دائم بالتطعيمات واتباع إرشادات تعزيز كوفيد19، لأقوى حماية ضد المتغيرات الفيروسية.