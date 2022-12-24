شكرا لقرائتكم خبر عن عصائر تساعدك في الحفاظ على وزنك هذا الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء، يرغب الناس فى الشعور بالدفء الشديد والاستمتاع بالكثير من الأطعمة المريحة، قد يتحول هذا إلى عادة غير صحية ولكنها متكررة تؤدي إلى زيادة الوزن بشكل كبير.

في فصل الشتاء ، هناك طريقة يمكنك من خلالها تجنب حدوث ذلك، وفقا لموقع " everydayhealth" .

يمكن أن تساعد العصائر في إنقاص الوزن

هل العصائر مفيدة لفقدان الوزن؟ بالتأكيد، أولاً ، العصائر لذيذة ويمكنك تعديلها لتصبح مشروبًا صحيًا ولذيذًا لفقدان الوزن، تمتلئ بالتغذية بالفواكه. يمكنك إضافة بعض الخضار وأيضا مكونات مثل الكاكاو أو الشوكولاتة أو زبدة الفول السوداني.

سموثي التفاح وحليب اللوز

حليب اللوز بالفانيليا غير المحلى ، قطع التفاح ، قطع الكمثرى ، زبادي الفانيليا ، بذور القنب ، الشوفان الملفوف ، داش القرفة المطحونة.

عصير اليقطين

اليقطين المعلب نقي مع الكرنب ، والموز الطازج أو المجمد ، زبادي فانيليا ، حليب لوز فانيليا غير محلى ، بذور القنب ، قرفة مطحونة.

سموثي زبدة الفول السوداني

موز طازج أو مجمد ، حليب لوز فانيليا غير محلى ، فراولة مجمدة ، أوراق سبانخ صغيرة ، زبادي سادة ، مسحوق كاكاو ، زبدة فول سوداني ، قرفة مطحونة ، رقائق شوكولاتة صغيرة للتزيين.