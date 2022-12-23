شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مضاعفات يسببها مرض السكري حال إهماله.. حافظ على دواك ومستويات السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكري، وهو حالة تتميز بارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم أو سكر الدم في الجسم يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.يمكن أن يؤدي مرض السكري غير الخاضع للسيطرة إلى خسائر فادحة في صحتك العامة، والطريقة الوحيدة للحفاظ على سلامتك من المضاعفات الخطيرة هي إحداث تغييرات ملحوظة في نمط حياتك، من المهم اتباع نظام غذائي جيد وروتين صحي إذا كنت تعاني من ارتفاع مستويات السكر في الدم، لكن، هل تخيلت يومًا ما يمكن أن يحدث لك إذا ظل مرض السكري لديك دون فحص.

أمراض القدم

القدم السكرية مرض يمكن أن يصيب أي شخص لديه مستويات عالية من السكر في الدم، إذا تُركت دون علاج أو بدون إدارة، فقد يزيد ذلك أيضًا من فرص البتر، تعد تقرحات القدم أيضًا مشكلة شائعة يمكن أن تحدث عندما يظل مرض السكري غير مكتشف.

تؤثر على بصرك

يمكن أن يؤثر مرض السكري على صحة عينيك، في بعض الأشخاص الذين لديهم مستويات غير طبيعية من السكر في الدم، وُجد أنهم مصابون باعتلال الشبكية، وهو مرض يمكن أن يؤثر على البصر ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى العمى.

أمراض القلب

تعد أمراض القلب التي تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية من المضاعفات الشائعة الأخرى التي يمكن أن يؤدي إليها مرض السكري عند تركه دون علاج.

مشاكل في الكلى

يمكن أن يؤثر مرض السكري أيضًا على صحة الكلى عند تركه بدون علاج لفترة طويلة، يمكن أن يجعل من الصعب على الكلى إزالة السوائل الزائدة والفضلات من الجسم.

مضاعفات أخرى

مشكلة أخرى كبيرة يمكن أن يسببها مرض السكري غير الخاضع للسيطرة هي مشاكل الصحة الجنسية، يمكن أن يتسبب مرض السكري في تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تساعد الدم على الوصول إلى الأعضاء المصابة أثناء العلاقة الزوجية، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم أيضًا إلى التهابات المسالك البولية.