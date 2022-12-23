شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تزداد فرص الإصابة بها بعد الـ50.. حافظ على صحتك بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بالصحة العامة من أهم الحيل التي يجب القيام بها وخاصة عند بلوغك سن الخمسين، ومن أهم النصائح هي اتباع نظام ونمط حياة صحي حتي لا تتعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهذا العمر.

فعند بلوغ سن الخمسين يزداد خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “healthline، ومنها:

كلما تقدم الإنسان في العمر كلما أصبحت الأوعية الدموية أقل مرونة، وهذا يؤدي إلي الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولتجنب الإصابة عليك الحفاظ على وزن الجسم، والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى ضرورة ممارسة الرياضة، وتقليل تناول الملح في الطعام وأيضا التغذية الجيدة أي تناول الأطعمة الغنية بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، كما يجب عليك الابتعاد عن التوتر والقلق.

-مرض السكر: يشخّص بمرض السكر لدي كبار السن واحد من كل 10 مسنين، وهذا المرض يزيد من فرص التعرض والإصابة بمشاكل الكلى والقلب، وأيضا تعرض العين لخطر، ولذا يجب الحفاظ على تنظيم نسبته في الدم، والحد من التعرض لأي ارتفاع فيه.