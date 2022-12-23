شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تزداد فرص الإصابة بها بعد الـ50.. حافظ على صحتك بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الاهتمام بالصحة العامة من أهم الحيل التي يجب القيام بها وخاصة عند بلوغك سن الخمسين، ومن أهم النصائح هي اتباع نظام ونمط حياة صحي حتي لا تتعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بهذا العمر.
فعند بلوغ سن الخمسين يزداد خطر الإصابة بمجموعة من الأمراض، ويقدمها التقرير المنشور عبر موقع “healthline، ومنها:
كلما تقدم الإنسان في العمر كلما أصبحت الأوعية الدموية أقل مرونة، وهذا يؤدي إلي الإصابة بارتفاع ضغط الدم، ولتجنب الإصابة عليك الحفاظ على وزن الجسم، والإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى ضرورة ممارسة الرياضة، وتقليل تناول الملح في الطعام وأيضا التغذية الجيدة أي تناول الأطعمة الغنية بجميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، كما يجب عليك الابتعاد عن التوتر والقلق.-مرض السكر: يشخّص بمرض السكر لدي كبار السن واحد من كل 10 مسنين، وهذا المرض يزيد من فرص التعرض والإصابة بمشاكل الكلى والقلب، وأيضا تعرض العين لخطر، ولذا يجب الحفاظ على تنظيم نسبته في الدم، والحد من التعرض لأي ارتفاع فيه.
كلما تقدم الشخص في العمر ارتفاع لديه فرص الإصابة بأمراض القلب، وخاصة لدى الشخص المدخن، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أي مصابين بالسمنة، ويتبعون نمط حياة خاطئ، جميعهم يكون لديهم فرص كبيرة في الإصابة بأمراض القب.- هشاشة العظام: تقل كثافة العظام كلما تقدم الشخص في العمر، ويصبح الشخص أكثر عرضة للإصابة والتعرض للكسر في العظام والكثير من المشاكل المرتبطة بهذا الأمر، ولذا يجب الإصابة بالتهاب المفاصل، وقياس نسبة الهشاشة في الجسم، واتباع نظام غذائي صحي.