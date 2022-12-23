يمنع التسوس وأمراض اللثة.. كيف يؤثر فيتامين "د" على أسنانك وصحة الفم؟

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القاهرة - سامية سيد - تشمل فوائد فيتامين د صحة الأسنان والعظام وغيرها من أجزاء الجسم، يساعد هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون في امتصاص الكالسيوم وهو عامل أساسي يدعم صحة العظام، بصرف النظر عن تقوية عظامك، فهو يساعد أيضًا في حركة العضلات ويعزز جهاز المناعة لديك.

ومع ذلك ، فإن بعض الناس فقط يعرفون أن هذه المغذيات تساعد أيضًا في الحفاظ على صحة الأسنان وصحة الفم الجيدة.

كيف يؤثر فيتامين د على أسنانك؟

صحيح أن أسنانك تحتاج إلى تنظيف يومي بالفرشاة والخيط للحفاظ على البكتيريا في مكانها، ولكن نظامك الغذائي ومغذياتك لها تأثير كبير على صحة فمك أيضًا.

وفقا لموقع " onlymyhealth" يساعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن على تقوية الأسنان ومنع تسوس الأسنان، كما تساعد العناصر الغذائية مثل فيتامين د بشكل كبير في ذلك، كما تمنع تسوس الأسنان وأمراض اللثة ، وتحافظ على صحة الفم.

يمنع تسوس الأسنان

يتكون مينا الأسنان من معادن مثل الكالسيوم والفوسفور، وتساعد هذه المعادن في تحسين قوة الأسنان والعظام المحيطة بها ، ويساعد فيتامين د في امتصاص هذه المعادن من المواد الغذائية المستهلكة.

ذكرت دراسة أنه في حالات انخفاض مستويات فيتامين (د) أو انخفاضها ، تصبح الأسنان هشة السن الكساح معيب ونقص المعادن (عيب في مينا الأسنان)، وهو عرضة للكسر والتسوس.

إلى جانب ذلك، يساعد فيتامين (د) أيضًا في الحفاظ على البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، وهي المشكلة الأكثر شيوعًا في تجويف الفم.

ذكرت دراسة نشرت في مجلة العلوم الصيدلانية أن مستقبلات فيتامين د توجد أيضًا في خلايا الجهاز المناعي التي تساعد في إنتاج البروتين المضاد للميكروبات.

يساعد هذا البروتين المضاد للميكروبات على العمل ضد البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الخلايا التي تشكل المينا والعاج أيضًا على مستقبلات فيتامين د التي تساعد على تقليل مخاطر تسوس الأسنان وتسوس الأسنان.

يمنع أمراض اللثة

واحدة من علامات ضعف صحة الفم هي الإصابة بأمراض اللثة، يمكن لأمراض اللثة مثل التهاب اللثة والتهاب دواعم الأسنان أن تسبب الكثير من الألم وعدم الراحة.

عندما تُترك أمراض اللثة هذه دون علاج ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى حالات خطيرة مثل تراجع اللثة ، مما يؤدي في النهاية إلى فقدان الأسنان.

من أين تحصل على فيتامين د؟

بالنظر إلى فائدة فيتامين د على الأسنان والصحة العامة، من المهم تحديد ما إذا كنت تعاني من نقصه، إذا تم تشخيصك بمستويات منخفضة من فيتامين د ، يمكن لطبيبك أن يصف بعض المكملات الغذائية لتعويض ذلك، إلى جانب ذلك ، يمكن أن تساعدك بعض الطرق الطبيعية في الحصول على فيتامين د، يمكنك القيام بذلك عن طريق قضاء المزيد من الوقت في الشمس.

بصرف النظر عن هذا ، يمكنك أيضًا إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين د ، مثل الأسماك وزيت كبد سمك القد والجمبري وصفار البيض. يمكنك تضمين الحبوب المدعمة والحليب المدعم واللبن الزبادي في نظام غذائي نباتي.