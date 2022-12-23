شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح تأثير منتجات الألبان المضادة للالتهابات على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يساعد تضمين زيت الزيتون والسلمون والجوز فى نظام غذائى فى تقليل الالتهاب، ومن بين الأطعمة العديدة المدرجة فى هذه القائمة "منتجات الألبان"، وفى التقرير التالى نوضح كل ما تريد معرفته عن أسباب الالتهاب، وهل يمكن أن تزيد منتجات الألبان من الالتهاب؟ وفقا لما نشره موقع eatthis.

ما هو الالتهاب؟

الالتهاب هو استجابة طبيعية للجسم لحماية نفسه من الأذى، وهناك نوعان من الالتهابات مزمنة وحادة، من ناحية أخرى يمكن أن يكون هذا النوع من الالتهاب ناتجًا عن عدد كبير من العوامل، بما فى ذلك تدخين السجائر والسمنة وخيارات غذائية معينة، ويمكن أن يحدث أيضًا بسبب وجود مرض مناعى ذاتى أو عدوى لا تزول.

يرتبط الالتهاب المزمن بالنتائج التى تتضمن زيادة خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان ومرض السكرى، ومن المتوقع أن يزداد انتشار الأمراض المرتبطة بالالتهاب المزمن مع مرور السنين.

الأنظمة الغذائية التى تعزز الالتهاب تحتوى على نسبة عالية من النشويات المكررة والسكر والدهون المشبعة والمتحولة ومنخفضة فى أحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة الطبيعية والألياف من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.

هل منتجات الألبان تسبب التهابات؟

من المعروف أن منتجات الألبان إضافات داعمة لصحة العظام لأنظمتنا الغذائية.

بعض منتجات الألبان تحتوي على دهون مشبعة، وهي مادة مغذية مرتبطة بالالتهابات، لكن وفقًا لمراجعة عام 2017 نُشرت في Critical Reviews in Food Science and Nutrition ، استنادًا إلى بيانات من 52 تجربة إكلينيكية بشرية، يبدو أن منتجات الألبان لها بالفعل تأثيرات مضادة للالتهابات على الجسم، بغض النظر عن محتوى الدهون في منتجات الألبان.

وتم نشر مراجعة منهجية لتقييم تأثير منتجات الألبان (الحليب والجبن واللبن) واستهلاك بروتينات الألبان على الالتهابات لدى البالغين فى عام 2021، حيث أظهرت النتائج أن استهلاك الألبان له تأثيرات طفيفة مضادة للالتهابات .

على الرغم من ادعاءات بأن منتجات الألبان تسبب الالتهاب يبدو أن الأدبيات الطبية تشير إلى خلاف ذلك، فقط ضع في اعتبارك أنه في حين أن احتساء كوب من حليب الألبان يبدو أنه لا بأس به في نظام غذائي مضاد للالتهابات ، فإن اختيار الخيارات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف قد يعمل ضد أهدافك الصحية.

قد لا تحتوى خيارات مثل حليب الشيكولاتة ومشروبات الحليب المنكهة المصنوعة من السكر أو شراب الذرة أو المكونات الأخرى المحتوية على السكر على التأثيرات المضادة للالتهابات أو المحايدة التي تبحث عنها ، حيث يمكن أن يكون للسكر تأثيرات مسببة للالتهابات.