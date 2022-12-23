بيروت - نادين محمد - قد يشير الشعور بالغثيان والانتفاخ وفقدان الوزن غير المبرر إلى الإصابة بعدوى الملوية البوابية. يتأثر حوالي 44.3٪ من سكان العالم بجرثومة المعدة، هي بكتيريا يمكن أن تدخل جسمك وتزدهر في جهازك الهضمي، ويمكن أن تظهر على شكل تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. قد تؤدي هذه العدوى أيضًا إلى الإصابة بسرطان المعدة لدى بعض الأفراد. إليك وفقاً لموقع هيلث أهم أعراض وعلاج جرثومة المعدة.

أعراض وعلاج جرثومة المعدة

تعد قرح المعدة من أبرز أعراضاً عدوى الملوية البوابية. ترتبط الأعراض الأخرى في الغالب:

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الغثيان

التقيؤ

التجشؤ

فقدان الشهية

فقدان الوزن

في بعض الحالات، يمكن أن تنزف القرحة في المعدة أو الأمعاء. هذا يمكن أن يكون خطراً على صحتك. قد تشمل أعراض نزيف القرحة ما يلي:

براز دموي قد يكون أحمر غامق أو أسود

صعوبة في التنفس

الإغماء أو الدوخة

الإعياء

جلد شاحب

القيء الذي قد يحتوي على بعض الدم

آلام شديدة في المعدة

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على الرغم من أنه ليس شائعًا، إلا أن بعض أنواع عدوى الملوية البوابية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة. هذا قد يسبب بعض الأعراض مثل الحموضة المعوية. في النهاية، قد نلاحظ أيضًا علامات أخرى مثل:

الغثيان

فقدان الشهية

ألم في البطن أو تورم

التقيؤ

فقدان الوزن دون أي سبب واضح

الشعور بالشبع بعد تناول كمية قليلة من الطعام

تعد قرح المعدة ناتجة عن التدخين وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل. وفي وقت لاحق، وجد الباحثون أن جرثومة المعدة هي السبب الرئيسي وراء تطور مثل هذه القرح وهي عدوى منتشرة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل، مثل قرحة المعدة والاثني عشر.

أعراض وعلاج جرثومة المعدة من مطبخك

أجرى الباحثون مجموعة من الدراسات حول الأساليب الطبيعية لعلاج عدوى الملوية البوابية. ثماني علاجات طبيعية محتملة تشمل:

1. العسل

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قد يجد الأشخاص المصابون بعدوى الملوية البوابية بعض العلاجات الطبيعية مفيدة، ويُعرف العسل بخصائصه المضادة للبكتيريا، وقد استخدمه الناس كدواء منذ العصور القديمة، وأظهرت إحدى الدراسات أن عسل مانوكا قد كبح نمو الحلزونية البوابية في المعدة وأظهرت دراسات أخرى أن العسل يحتوي على مضادات أخرى لجرثومة المعدة. الملوية البوابية.

2. الصبار

الصبار علاج عشبي يستخدم لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك الإمساك والتخلص من السموم وتعزيز صحة الجهاز الهضمي والتئام الجروح، وأثبتت الدراسات أن الهلام الموجود داخل أوراق نبات الصبار فعال في تثبيط نمو وقتل سلالات الحلزونية البوابية عند استخدامه مع المضادات الحيوية.

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3. البروكلي

أظهرت الدراسات التأثيرات الإيجابية لمصدر السلفورافين ضد بكتيريا الحلزونية البوابية. كما قلل نبات البروكلي من التهاب المعدة الناتجة عن البكتيريا الحلزونية.

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4. الحليب

أظهر اللاكتوفيرين، وهو بروتين سكري موجود في حليب الأبقار، نشاطًا مثبطًا ضد الحلزونية البوابية. استخدمت إحدى الدراسات مزيجًا من المضادات الحيوية واللاكتوفيرين من حليب البقر، مما أدى إلى معدل استئصال 100٪ من الحلزونية البوابية في 150 شخصًا مصابًا.

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5. الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية والأكثر استهلاكًا في العالم. يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي تقلل من عدد البكتيريا الحلزونية بالمعدة.

7. البروبيوتيك

تعد البروبيوتيك هي كائنات دقيقة حية تقدم فوائد صحية للكثيرين. وقد يتزايد الاهتمام بالبروبيوتيك كعلاج لبكتيريا الملوية البوابية خاصة الموجودة في منتجات الألبان والمنتجات المخمرة، للوقاية من عدوى الجهاز الهضمي.

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المصدر : موقع هيلث

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