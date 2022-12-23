بيروت - نادين محمد - تأثير كبير لقلة النوم على الدماغ، فقد يستنزف قدراتك العقلية ويعرض صحتك الجسدية لخطر حقيقي، فقد تتسبب قلة النوم في العديد من المشاكل الصحية، من زيادة الوزن إلى ضعف جهاز المناعة، وإذا استمرت معاناتك من مشاكل النوم ليلاً، وكنت تحاربين التعب أثناء النهار، فتحدثي إلى طبيبك، فيمكنه إجراء العديد من الاختبارات والتحاليل لك؛ لاستبعاد أي مشاكل صحية قد تعيق جدول نومك.

1. تأثير قلة النوم على الدماغ والذاكرة

يعد جهازك العصبي المركزي هو طريق المعلومات الرئيسي السريع لجسمك. ويعد النوم ضرورياً لإبقائه يعمل بشكل صحيح؛ لأن الأرق المزمن يمكن أن يعطل الطريقة التي يرسل بها جسمك المعلومات ويعالجها، كما قد يؤدي الحرمان من النوم إلى إرهاق الدماغ.

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2. تأثير قلة النوم على الدماغ وخطر الإصابة بالزهايمر

أثبتت الدراسات أن أحد تأثيرات الحرمان من النوم طويلة المدى على الدماغ، وهو زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وقد يساعد النوم في تخليص الجسم من السموم بشكل أسرع؛ مما كنا عليه عندما نكون مستيقظين، كما يساعد النوم على تخليص الدماغ من كل النفايات العالقة بين خلايا الدماغ، ويرسلها عبر السائل النخاعي، ويزيد من فرص إصابتك بمرض الزهايمر لاحقًا في الحياة.

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3. قلة الإدراك

يؤثر الحرمان من النوم على المهارات المعرفية بشكل يومي خاصة على المراهقين مقارنة بالبالغين، حيث يحتاجون إلى تنمية قدراتهم المعرفية للتعلم والنمو باستمرار، كما يؤثر على القدرات المعرفية للبالغين. لذلك، قد يعاني البالغون المحرومون من النوم من وظائف متعددة المهام مثل القيادة واتخاذ القرارات الحاسمة، وقد تجدين أيضًا صعوبة في التركيز أو تعلم أشياء جديدة.

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4. مشاكل الصحة العقلية

يصاب الكثيرون بالاكتئاب يسبب اضطرابات النوم حيث وجد أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب إما ينامون قليلاً جداً أو ينامون كثيراً. وجدت دراسة أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات كل ليلة أو أكثر من 8 ساعات كل ليلة هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

كما يؤثر الحرمان من النوم أيضًا سلبًا على قدراتك العقلية وحالتك العاطفية. وطريقة صنع القرار، وإذا استمر الحرمان من النوم لفترة طويلة، فقد يبدأ الشخص في الشعور بالهلوسة ورؤية أو سماع أشياء ليست موجودة بالفعل. يمكن أن تؤدي قلة النوم أيضًا إلى الهوس لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب المزاج ثنائي القطب.

الصورة من موقع AdobeStock

5. زيادة خطر الإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه

يحتاج الأطفال أيضًا إلى قدر جيد من النوم للنمو السليم للدماغ. نعلم جميعًا أن الأطفال يصبحون غريبي الأطوار عندما لا ينامون بشكل صحيح، ولكن هناك عواقب وخيمة للحرمان من النوم عند الأطفال.

كشفت بعض الدراسات أن الأطفال الذين لا يحصلون على نوم مناسب بسبب مشاكل التنفس هم أكثر عرضة لإظهار أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

لذلك، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى اضطرابات عقلية مختلفة لدى الأطفال، ويمكن أن يؤثر بالطبع على قدراتهم المعرفية والتركيز الذي هم في أمس الحاجة إليه.

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر : موقع هيلث

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