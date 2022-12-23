مشروبات تحرق الدهون بسرعة 

بيروت - نادين محمد - واحدة من الطرق التي يمكن الاعتماد عليها خلال مرحلة إنقاص الوزن، هي تناول مشروبات من شأنها تعزيز عملية تفتيت الدهون العنيدة ومن ثم التخلص من الوزن الزائد.

قبل الحديث عن المشروبات الفعالة في هذا الصدد، علينا اولًا التأكيد على أن تناول مشروبات لتفتيت الدهون لا يمكن له وحده أن يمثل الحل السحري للوزن المثالي، بينما هو حلقة ضمن روتين كامل يبدأ بحمية صحية.

1- ماء الليمون والعسل:

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الليمون غني بمضادات الأكسدة. عندما تقومي بعصر نصف ليمونة في ماء دافئ ، بهذا قد حصلتي على كوب مليء بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي لا تساعد فقط في حرق الدهون ولكن أيضًا تطرد السموم من الجسم. أضفِ إليها نصف ملعقة من العسل لمذاقها الطيب ودهونها الصحية وستحصلي على مشروب الصباح المثالي السهل. اشربيه على معدة فارغة قبل الإفطار بـ 20 دقيقة على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

2- ماء الكمون

إنه أحد التوابل الأساسية في جميع المنازل، ويستخدم لإضافة نكهة إلى معظم الأطباق .يحتوي الكمون على الكثير من الفوائد. إنه منخفض في السعرات الحرارية ، وله خصائص إزالة السموم، وينظم مستويات السكر في الدم ، ويقلل من الكوليسترول السيئ ويؤدي إلى تحسين التمثيل الغذائي. كل هذا يجعله يحرق الدهون بشكل أسرع. تناولي الماء المغلي المزود بالكمون كل يوم.

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لتحضير ماء الكمون ، تحتاجي إلى نقع ملعقة صغيرة من الكمون في كوب من الماء طوال الليل ، وتغليها في الصباح وتناوليها وهي ساخنة. أو يمكنك أيضًا غلي الكمون في الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة وتصفيتها وشربها.

3- ماء الشمر

تمامًا مثل الكمون ، يعد الشمر مكونًا رائعًا. من المعروف أن الشمر يعالج مشاكل عسر الهضم وانتفاخ المعدة. الشمر من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والألياف، وكلها تساهم في فقدان الدهون. تساعدكِ الألياف على البقاء في حالة الشبع لفترة أطول ، مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي، كما أنه يزيل السموم من الجسم عند شرب ماء الشمر بانتظام ، مما يؤدي أيضًا إلى حرق الدهون.

لا داعي لغلي ماء الشمر. فقط قومي بنقع ملعقة صغيرة من الشمر في الماء الساخن طوال الليل ، واشربيه أول شيء في الصباح دون الحاجة إلى إعادة تسخينه.

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4- ماء القرفة

التالي على قائمة التوابل السوبر هي القرفة. يمكنك حرق الدهون العنيدة مع مشروب الصباح السحري المكون من القرفة والماء.

الخصائص المضادة للميكروبات، تجعل القرفة مكونًا جيدًا لحرق الدهون. كما أنه يعزز عملية التمثيل الغذائي ويبقي مستويات الأنسولين تحت السيطرة.

يمكنك استخدام أعواد القرفة الكاملة أو مسحوق القرفة لهذه الوصفة. اغلي كوبًا من الماء لمدة 10 دقائق بعود قرفة أو رشة من مسحوق القرفة. اتركيه يبرد لفترة حتى يصبح فاترًا. أضف العسل إليه واشربيه على معدة فارغة.

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المصدر : Health shot

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