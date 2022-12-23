شكرا لقرائتكم خبر عن البطاطا المشوية والمسلوقة.. أيهما أفضل لصحتك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البطاطا الحلوة هي واحدة من الأطعمة التي نحب تناولها في فصل الشتاء، فهى مليئة بجميع العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف الغذائية وفيتامين ج وفيتامينات ب والمعادن وغيرها، لكن ما هي أفضل طريقة صحية لطهي البطاطا الحلوة؟ في هذا التقرير نتعرف أيهما الأفضل لصحتك هل البطاطا المسلوقة أم المشوية في الفرن، بحسب موقع "Health".

الفوائد الصحية للبطاطا

تحتوي البطاطا الحلوة عادةً على مستوى أعلى من فيتامين (أ) من البطاطس العادية، هل تعلم أن البطاطا الحلوة تحتوي على حوالي 50 % من الألياف أكثر من البطاطس علاوة على ذلك ، تحتوي البطاطا الحلوة على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض مقارنة بالبطاطا العادية، مما يعني أنها أقل عرضة لزيادة مستويات السكر في الدم.

البطاطا الحلوة المشوية VS البطاطا الحلوة المسلوقة

في حين أن البطاطا الحلوة هي الطبق الدافئ المثالي لموسم الشتاء، ويمكن أن تستغرق البطاطا الحلوة المسلوقة أو المخبوزة ساعات حتى تطهى بشكل صحيح، يمكنك أيضًا اختيار الطريقة الأفضل لصحتك.

على الرغم من أن السلق يلين البطاطا الحلوة، إلا أنه لا يفعل الكثير لتحسين مذاقها.

تحميص البطاطا الحلوة في الفرن كاملة أو مقطعة إلى مكعبات يكرمل اللب النشوي لها، مما يجعلها أكثر حلاوة.

أيهما جيد لمستويات السكر في الدم؟

قيمة المؤشر الجلايسيمي (GI) هي القيمة المستخدمة لقياس مقدار بعض الأطعمة التي ترفع مستويات السكر في الدم. يمكن أن يتراوح المؤشر الجلايسيمي للبطاطا الحلوة من 44 إلى 94 ، اعتمادًا على التنوع وطريقة التحضير.

بسبب ميل النشويات إلى الجلتنة بعد الطهي غالبًا ما تحتوي البطاطا الحلوة المخبوزة في الفرن على مؤشر جلايسيمي أعلى بكثير من البطاطا المسلوقة.

يوجد ما يقرب من 160 سعرًا حراريًا في البطاطا المشوية التي تزن 173 جرامًا ومع ذلك ، لا تحتوي أي منها على أي دهون.

أيهما يحتوي على قيمة غذائية؟

يحتوي كلا النوعين من البطاطا الحلوة على مستويات متساوية من المغنيسيوم والفوسفور والنحاس والزنك والحديد.

البطاطا المسلوقة لها ميزة متواضعة في محتوى الكالسيوم أيضًا ومع ذلك ، تحتوي البطاطس المشوية على 926 ملليجرام من البوتاسيوم مقارنة بـ 855 ملليجرام في البطاطا المسلوقة.