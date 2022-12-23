شكرا لقرائتكم خبر عن الصيام المتقطع قد يساعد في ضبط معدلات السكر لدى مرضى السكري.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن الصيام المتقطع قد يساعد في علاج مرض السكري أو تنظيم وضبط معدلات السكر في الدم لدى المرضى، بحسب موقع "Health".وكان ما يقرب من نصف المشاركين في الدراسة تتراوح أعمارهم بين 38 و 72 عامًا اتبعوا نظامًا غذائيًا للصيام المتقطع مقيدًا للسعرات الحرارية لمدة ثلاثة أشهر، وتمكنوا من ضبط السكري وضبط معدلاته.

وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي، لم يعد يتعين على المشاركين تناول أدوية مرض السكري الخاصة بهم وتمكنوا من الحفاظ على هذا الهدوء لمرض السكر.

ما هو الصيام المتقطع وكيف يرتبط بهدوء مرض السكري؟

وقت الأكل مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالصيام المتقطع لأنه يتضمن تناول الطعام في فترة زمنية معينة

بينما يتضمن الصيام 5: 2 نظامًا غذائيًا عاديًا لمدة خمسة أيام والصيام لمدة يومين في الأسبوع، في صيام اليوم المتبادل ، يمكنك تناول يوم واحد وصيام اليوم التالي أو يمكنك تناول وجبة صغيرة، يمكن أن تتكون من أقل من 500 سعرة حرارية.

أما الصيام اليومي المقيّد بالوقت ، فهو يتطلب تناول الطعام في غضون ثماني ساعات كل يوم إن هذه العملية تساعد في قطع السعرات الحرارية التي تؤدي إلى فقدان الوزن، والتي يمكن أن تكون "أحد أسباب زيادة احتمالية الشفاء من مرض السكري".

السمنة هي أحد الاهتمامات الرئيسية لمرضى السكر لأنها تؤدي إلى العديد من المضاعفات الأخرى، ويمكن أن يستهدف الصيام المتقطع هذا القلق ويساعد في تخفيف مرض السكري.

ما هي الأطعمة التي يجب أن تأكلها كجزء من الصيام المتقطع؟

من المهم أن نفهم فئة الأطعمة التي يمكن أن تتناولها أثناء الصيام المتقطع، نظرًا لأن الصيام المتقطع يتطلب فترات راحة طويلة من تناول الطعام، فمن الضروري تضمين الأطعمة الغذائية كجزء من النظام الغذائي.

تحتاج إلى تناول الأطعمة الكاملة الغنية بالألياف ويجب دمجها في خطط النظام الغذائي ، والتي يجب أن تشمل أيضًا الأطعمة الغنية بالبروتين.

يوصى أيضًا بالأطعمة الغنية بالكالسيوم بالإضافة إلى الأطعمة الغنية بالفيتامينات كجزء من أساسيات طعام الصيام المتقطع.