شكرا لقرائتكم خبر عن اشرب مياه واتمشى.. نصائح لصحة لياقتك البدنية فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فصل الشتاء ينتاب الكثير من الأشخاص الشعور بالخمول، وهذا قد يعرضهم لزيادة الوزن، أو التعرض لعدم وصول الجسم للياقة البدنية المطلوبة، وأيضا يساهم بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بالأمراض. وقدم التقرير المنشور عبر موقع “eatthis” أبرز وأهم النصائح الصحية التي عليك القيام بها خلال فصل الشتاء، للحفاظ على لياقة جسمك، وتقلل من فرص إصابتك بأمراض الشتاء ، ومنها:

يعتبر من أفضل الطرق التي تحافظ علي اللياقة البدنية للجسم خلال فصل الشتاء، فالماء تساهم في ترطيب الجسم وأيضا تعمل على الحفاظ على وزن العضلات والوقاية من زيادة الدهون والوزن.

-شرب الماء:

-ممارسة تمارين رياضية:

المشي يعد من أهم وأبرز الأنشطة التي يجب القيام بها يوميا لزيادة اللياقة البانية للجسم، فممارسة أي تمارين رياضية تعد من أهم النصائح للحد من التعرض لزيادة الوزن، أو الشعور والإصابة بزيادة الوزن، وألم الجسم خلال فصل الشتاء.

-تناول الأطعمة الصحية:

تناول الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية تعد من أهم الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على اللياقة البدنية للجسم، ولذا يجب عليك تناول الأطعمة الصحية قليلة السعرات الحرارية، وفي نفس الوقت يجب أن تكون صحية خالية من الدهون، ولذا عليك تناول اللحوم الخلية من الدهون، والإكثار من الخضراوات والفواكه.

-أخذ قسط كافي من النوم:

الحصول على قسط كافي من النوم بشكل يومي يعد من أهم النصاح التي يجب عليك القيام بها لتقوية وتعزيز اللياقة البدنية، ولذا عليك النوم لمدة لا تزيد عن 8 ساعات.