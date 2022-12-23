شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لتقوية مناعة طفلك وحمايته من أمراض البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل الشتاء يعد بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض، ولذا تكثر خلاله الإصابة بنزلات البرد المختلفة، وخاصة لدى الأطفال، ولذا يجب الاهتمام بتقوية مناعة الطفل خلال هذا الفصل تجنبا للإصابة بأي أمراض، ويجب التعرف على أفضل الحيل لتقوية المناعة. ولذا قدم التقرير المنشور عبر موقع “healthline” بعض النصائح.

أبرز وأهم النصائح لتقوية المناعة للطفل:

-إعطاء الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين هـ، ومضادات الأكسدة، فهي عناصر غذائية مهمة تعمل على محاربة العدوى، وتعمل علي علاج التهاب الجسم، ولذا تناولها يعمل على تقوية مناعة الجسم بشكل ملحوظ، ولذا إعطائهم المسكرات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة كالفراولة تعد من أهم النصائح.

-من أهم النصائح هي إعطاء الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين سي بداية من عمر 6 أشهر، فتناولك لها يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وتقليل فرص الإصابة بمشاكل البرد والأنفلونزا الخاصة بفصل الشتاء.

- الحصول على القسط الكافي من الراحة والنوم يوميا تعد من أهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بأمراض الشتاء.

- تلقي لقاح الأنفلونزا إذا يحمي من التعرض لبعض أنواع فيروس الأنفلونزا الذي ينتشر في فصل الشتاء.

- الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي وتجنب مخالطة المرضى حتي لا يصاب الطفل بنزلات البرد.

- الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات على مدار اليوم.