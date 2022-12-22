شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة فقدان حاسة الشم أهم أعراض متغيرات كورونا القديمة والحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن عودة أحد أعراض كورونا الكلاسيكية التي كانت منتشرة فى بداية الوباء، ووفقًا للتقارير الأخيرة من تطبيق Zoe Covid Study فى بريطانيا، قد يكون "نقص حاسة الشم" أو التغيير في قدرة الشخص على الشم علامة جديدة على كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

وأشار البحث المنشور في مجلة HNO العلمية إلى أن حوالي 31% من المرضى الذين يعانون من رائحة مشوهة يعانون أيضًا من التهاب الأنف، وهو ما يصف العطس المزمن أو احتقان الأنف وسيلانه.

لماذا يحدث نقص حاسة الشم؟

عادةً ما يحدث نقص حاسة الشم عندما يكون هناك انسداد في الأنف بسبب انحراف الحاجز أو تورم الأنسجة أو أورام التجويف الأنفي.

في حالة كورونا، كشفت البيانات أن اضطراب حاسة الشم قد لا يكون مرتبطًا بانسداد الأنف، بل قد يكون بسبب أصل عصبي محتمل.

أسباب أخرى لنقص حاسة الشم

وفقًا لـ WebMD، يولد بعض الأشخاص مصابين بنقص حاسة الشم، ومع ذلك، فإن السبب الأكثر شيوعًا لنقص حاسة الشم هو انسداد الأنف تشمل الأسباب الأخرى ما يلي:

-الحساسية

-الالتهابات مثل الانفلونزا أو الزكام.

-مشاكل الجيوب الأنفية المزمنة

-إصابة في الرأس

-السلائل الأنفية (زوائد صغيرة في الأنف)

-انحراف الحاجز الأنفي

-التدخين

-مشاكل الأسنان

-عدم التوازن الهرموني

-التعرض لبعض المواد الكيميائية

أعراض فيروس كورونا التي يجب أن تنتبه لها

وفقًا لتطبيق ZOE health study ، فإن أكثر أعراض كورونا شيوعًا هي كما يلي:

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف

- العطس

- سعال بدون بلغم

- صداع الرأس

- السعال مع البلغم

- صوت أجش

- آلام العضلات

- تغير حاسة الشم

الأعراض تتغير باستمرار فما الذي يجب مراعاته

حتى اليوم يمكن أن يتسبب كورونا في حدوث مضاعفات تنفسية خطيرة اعتمادًا على ما إذا كان لديك حالة صحية موجودة مسبقًا أم لا، تبلغ من العمر 60 عامًا أو أكثر أو إذا كنت قد حصلت على التطعيم، يمكنك الإصابة وتطور أعراض مختلفة.

ومع ذلك ، فإن اتخاذ التدابير اللازمة ، وارتداء الأقنعة ، والحفاظ على تباعد اجتماعي واتباع نظافة اليدين المناسبة أمر أساسي.