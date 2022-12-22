شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من هذه الأعراض الستة النموذجية لأمراض الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمراض الشتاء الشائعة يصعب التمييز بينها بسبب تشابه الأعراض، وأكثرها شيوعًا هي نزلات البرد والأنفلونزا وفيروس RSV (الفيروس المخلوي التنفسي) والخناق والتهاب الحلق العقدي وأنفلونزا المعدة، في هذا التقرير نقدم بعض الأعراض النموذجية التي قد تواجهها في فصل الشتاء البارد، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

الحمى

يمكن أن تكون الحمى من الأعراض الشائعة خلال فصل الشتاء، حيث يمكن أن تجعلك تشعر بالحر والتعرق ويمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى قشعريرة.

التهاب الحلق

التهاب الحلق، الذي يطلق عليه طبيا التهاب البلعوم ، هو أيضا مرض شتوي شائع ينتج عادة عن عدوى مثل نزلات البرد والأنفلونزا والتهاب الحلق، إنه يتميز بألم أو حكة أو تهيج في الحلق والذي غالبًا ما يزداد سوءًا عند البلع مع ظهور متغير أوميكرون أصبح التهاب الحلق أيضًا أحد أهم أعراض كورونا.

سيلان الأنف

يمكن أن يؤثر الهواء الجاف في الشتاء على بطانات الأنف، مما يدفع الغدد الأنفية إلى إفراز المخاط الزائد بالإضافة إلى ذلك ، قد تؤدي فيروسات البرد والمواد المسببة للحساسية مثل الغبار وحبوب اللقاح إلى تهيج الأنف والجيوب الأنفية، وبعد ذلك يبدأ أنفك بإفراز الكثير من المخاط الصافي.

التعب

يمكن أن تكون نزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى أكثر شيوعًا في الأشهر الباردة إلى جانب الشعور بالبرد والتهاب الحلق وسيلان الأنف، قد يشعر المريض بالتعب والضعف. من الشائع للغاية الشعور بالتعب والضعف لمدة أسبوعين أو أكثر ، خاصة مع الإصابة بعدوى الأنفلونزا.

السعال

يمكن أن يكون السعال في الشتاء ناتجًا عن أسباب مختلفة - نزلات البرد والأنفلونزا هما السببان الرئيسيان. ومع ذلك ، يمكن أن يكون السعال الجاف مؤشرا على الهواء البارد والتغيرات في درجة الحرارة كلا هذين السببين مرتبطان بموسم الشتاء.

آلام العضلات

عندما تصاب بالأنفلونزا أو نزلات البرد أو فيروس أو عدوى بكتيرية ، فمن المحتمل أن تعاني من آلام في الجسم والعضلات. قد يكون هذا بسبب أن نظام المناعة لديك ينتقل إلى العمل. الاستجابات المناعية التي تساعد على محاربة الالتهابات تسبب التهابًا في الجسم. ومن ثم يؤدي إلى آلام في العضلات.