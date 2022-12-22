شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تحذر من شرب أكثر من كوب قهوة يومياً لمرضى ارتفاع ضغط الدم الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن تناول أكثر من كوب واحد من القهوة يوميًا قد يسبب مشكلة لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشديد، حيث اكتشف الباحثون أن أولئك الذين لديهم قراءات ضغط الدم 160/100 أو أعلى يواجهون مخاطر مضاعفة للوفاة من أمراض القلب عند شرب فنجانين أو أكثر من القهوة يوميًا، بحسب موقع "Health".

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ماسايوكي تيراموتو، الباحث في كلية الطب بجامعة أوساكا في اليابان وقسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في جامعة كاليفورنيا: "لقد فوجئنا بأن تناول القهوة بكثرة كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد، ولكن ليس لدى أولئك الذين لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم البسيط ".

وأضاف تيراموتو: " وعلى العكس لم يرتبط استهلاك الشاي الأخضر بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في جميع فئات ضغط الدم".

لماذا لا يؤذي الشاي الأخضر صحة القلب؟

قال الباحثون إن مادة البوليفينول - المغذيات الدقيقة ذات الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة - قد تكون مسئولة عن فوائد الشاي الأخضر.وأوضح تيراموتو: "قد تفسر هذه الآثار المفيدة للشاي الأخضر جزئيًا سبب ارتباط استهلاك القهوة فقط بزيادة خطر الوفاة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد ، على الرغم من احتواء الشاي الأخضر والقهوة على مادة الكافيين".

ومع ذلك ، قال تيراموتو: "قد تدعم الدراسة الحالية التأكيد على ضرورة تجنب استهلاك القهوة بكثرة بين الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد".

من أجل هذا التحقيق ، قام الباحثون بتجميع الأشخاص من الدراسة اليابانية التعاونية لتقييم مخاطر الإصابة بالسرطان في خمس فئات من مستويات ضغط الدم: 130/85 أو أقل (طبيعي) ؛ 130-139 / 85-89 (مرتفع طبيعي) ؛ 140-159 / 90-99 (ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى) ؛ 160-179 / 100-109 (ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثانية) ؛ و 180/110 ملم زئبق (ارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثالثة).

صنف الباحثون أعلى مستويين من ضغط الدم على أنهما ارتفاع ضغط الدم الشديد.

كان البالغون في الدراسة يعيشون في 45 مجتمعًا يابانيًا، وقد قدموا البيانات من خلال الفحوصات الصحية واستبيانات نمط الحياة على مدار 19 عامًا. تم توثيق أكثر من 800 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال فترة الدراسة.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن دراسات أخرى وجدت روابط بين القهوة وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان ، مما يسيطر على الشهية ويقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.