شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من تكيس المبايض.. 5 نصائح تساعدك على الحمل بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة تكيس المبايض هي حالة هرمونية تصيب النساء خلال سن الإنجاب، تعاني النساء من أعراض مثل قلة الدورة الشهرية، وتساقط الشعر، وزيادة الوزن، وحب الشباب، وإذا تركت متلازمة تكيس المبايض دون السيطرة عليها ، يمكن أن تؤدي إلى العقم الذي يمكن إدارته من خلال التدخلات في الوقت المناسب، قد يحتاج المرء إلى مساعدة طبية للحمل مع متلازمة تكيس المبايض، يمكن لبعض الاحتياطات أيضًا أن تساعد النساء على الحمل بشكل طبيعي مع متلازمة تكيس المبايض، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

كيف تؤثر متلازمة تكيس المبايض على خصوبة المرأة؟

متلازمة تكيس المبايض هي سبب شائع للعقم ولكنها لا تؤدي بالضرورة إلى العقم، تؤثر متلازمة تكيس المبايض على هرموناتك وتزيد من مستويات الأندروجينات (هرمون الذكورة) في جسم المرأة، كما أنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن أكياس غير مؤلمة مملوءة بالسوائل في المبايض، تؤثر هذه العوامل مجتمعة على الإباضة، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية أو انعدامها.

نصائح لزيادة فرص الحمل مع متلازمة تكيس المبايض1. وزن صحي للجسم

يمكن أن تجعلك متلازمة تكيس المبايض تكتسبين وزناً كما تجعل من الصعب عليك التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة، يمكن أن يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين الخصوبة والتحكم في أعراض متلازمة تكيس المبايض.

2. النشاط البدنى

ستساعدك ممارسة النشاط البدني على إنقاص الوزن، سيعزز الصحة العامة بما في ذلك الخصوبة.

3. افحص مستويات السكر في الدم

تؤثر متلازمة تكيس المبايض على مستويات السكر في الدم وتعرضك لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، يمكن أن تزيد مستويات السكر في الدم غير الصحية من صعوبة الحمل، يجب على أولئك الذين يحاولون الإنجاب مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام واتخاذ الخطوات وفقًا لذلك للحفاظ عليها.

4. المساعدة الطبية

إذا كنت غير قادرة على الحمل بشكل طبيعي بسبب متلازمة تكيس المبايض ، فقد يصف لك طبيبك أدوية لموازنة هرموناتك، ستزيد من فرصك في الحمل.

5. تتبع التبويض

النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض لديهن دورة شهرية غير منتظمة، لذلك قد يختلف طول الدورة الشهرية، هذا يمكن أن يجعل من الصعب تتبع فترة التبويض، لمعرفة موعد الإباضة ، تابعى دورتك الشهرية أو قومى بتنزيل تطبيق يمكن أن يساعدك في حساب الإباضة.