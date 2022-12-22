نجمات مررن بأزمات صحية في حصاد 2022

بيروت - نادين محمد - فاجأت النجمة أنغام جمهورها بتعرضها لوعكة صحية شديدة اضطرت بسببها لاجراء عملية جراحية، حيث اعتذرت عن استكمال أعمالها الفنية.

ونقلت النجمة اللبنانية نادين نجيم هذا العام الى المستشفى، بعد تعرضها لوعكة صحية كبيرة خلال الفترة الماضية، ورغم خضوعها للعلاج والراحة التامة لكن وضعها الصحي لم يتحسن بشكل ملحوظ، فتم نقلها للمستشفى لتلقي رعاية أكبر وذلك لعدم تحسن وضعها الصحي رغم إصابتها بدور برد شديد.

ورقدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في المستشفى لتلقي العلاج من ادمانها على المخدرات بحسب مصادر وتم تداول الكثير من الاخبار عن حالتها الصحية حول دخولها في في غيبوبة ومحاولتها الانتحار، ما أقلق جمهورها.

وتصدر اسم إليسا مواقع البحث الإلكتروني هذا العام وذلك بسبب قلق الجمهور عليها، خاصة وأنها ظهرت في حفلها الأخير في مصر وهي بضمادة طبية على كف يدها الأيمن، وفي حفلها في الكويت ظهرت وهي ترتدي قفاز جلدي على نفس الكف، وقد حرصت إليسا على أن تطمئن الجمهور على وضعها الصحي فأعلنت خلال المؤتمر الصحفي لحفلها في الكويت قائلة "قصيت كفي بالخطأ وأصبت به ولم أرغب في إظهار الجرح للجمهور، لكني بخير" .

وأعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك عن إصابتها بمرض السرطان من الدرجة الثالثة، واتضح أن سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل مع جمهورها هو بسبب إصابتها بالسرطان، واتضح أنها مصابة بسرطان الثدي منذ 6 أشهر.

كما أعلنت الفاشينيستا اللبنانيّة غنى غندور عن تعافيها من مرض السرطان والشفاء منه، بعد معاناتها منه هذا العام.