علاج جفاف الأنف في المنزل

بيروت - نادين محمد - قد يكون جفاف الأنف، سواء على الجلد حول الأنف أو داخل الممرات الأنفية، مزعجًا للغاية ويصعب التحكم فيه - خاصة إذا كنتِ مازلت تعانين من أعراض البرد التي تجعلك ترغبين في فرك أنفك أكثر.

قد يحدث جفاف الأنف من تلقاء نفسه أو قد يترافق مع أعراض أنفية أخرى مثل سيلان الأنف، الحكة على الجلد حول الأنف ، يمكن أن يترافق أيضًا مع التقشر والنزيف.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يحدث جفاف الأنف بشكل غير متكرر، ويسهل تحديد السبب. بالنسبة لآخرين، يمكن أن يكون الأنف الجاف مشكلة متكررة مزعجة.

ما الذي يسبب جفاف الأنف؟

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يمكن أن يحدث جفاف الأنف في الممرات الأنفية نتيجة لأعراض فيروس البرد والإنفلونزا ، فضلاً عن العوامل البيئية.

مع تقدمنا في السن، يمكن أن تسبب التغييرات التشريحية للأنف تفاقم جفاف الأنف وتضعف التنفس الذي يحدث من خلال الأنف.

الجلد الجاف حول الأنف لا ينتج عن نزلات البرد أو الفيروس ، بل يحدث نتيجة لكيفية تعاملنا مع أعراض البرد أو الفيروس. على سبيل المثال ، إذا كان أنفك يسيل، وكنت تستخدمين منشفة ورقية أو ورق تواليت لتنظيف أنفك، فقد يصبح الجلد حول أنفك جافًا ومتقشرًا. هذا ليس بسبب إصابتك بنزلة برد - بل لأنك تستخدمين منتجًا غير مخصص لوجهكِ.

يمكن أن تؤثر البيئة المحيطة أيضًا على الجلد حول أنفك وتؤدي إلى الجفاف. يمكن للطقس البارد والطقس الجاف وحتى ظروف الهواء في الطائرة أن تجعل الجلد حول أنفك جافًا.

كيف يمكنني علاج جفاف الأنف؟

• استخدام المناديل المخصصة لأنفك

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استخدمي فقط المناديل المخصصة للوجه، كما يفضل عدم الضغط على الأنف بعنف، حتى لا تتفاقم المشكلة.

• تجنبي محفزات جفاف الأنف

تجنبي الأشياء التي قد تسبب جفاف الأنف مثل الغبار والأدخنة.

• حافظي على ممرات الأنف رطبة

يعد الحفاظ على الأنف نظيفًا ورطبًا بشكل كافٍ خطوة رائعة لعلاج جفاف الأنف. يزيل رذاذ الممرات الأنفية الاحتقان والمواد المسببة للحساسية والغبار والمهيجات الأخرى.

• شرب الماء

الصورة من موقع freepik

الترطيب هو مفتاح علاج جفاف الأنف. يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشرب الكثير من السوائل على مدار اليوم في الحفاظ على رطوبة الأنف من ثم لا تتعرض للجفاف.



المصدر: health line

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