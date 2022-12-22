شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاني من تورم القدمين بعد المشي؟ اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تورم القدمين بعد المشي قد يكون مؤشرا لإصابتك بمرض ما، ويجب عليك توخي الحذر، والتعرف على الأسباب المؤدية لهذا الأمر، وفقا لموقع “HEALTHLINE”.

-القصور الوريدي:

وهو حالة يصاب بها الشخص عندما لا تعمل الأوردة بالساق بشكل صحيح وطبيعي وتتسبب في تراكم الدم ولكن عند الوقوف على القدم يزداد تدفق الدم إلى القدمين وتحتوي العروق على صمامات تساعد في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم في الأوردة ومساعدة الدم على العودة إلى القلب، وقد تتسبب القصور الوريدي إلى الإصابة بالدوالي في الأوردة، وألم في القدين، واحمرار الجلد.

-جلطة :

قد يكون تورم القدمين علامة علي الإصابة بجلطة دموية في الأوردة بالساقين ويكون من أعراضها الأولية التورم الذي قد يظهر مع المشي أو الوقوف لساعات طويلة، والألم والاحمرار.

-مشاكل في القلب:

قد يتعرض أصحاب الأمراض في القلب لظهور بعض الأعراض، ومنها ألم الصدر وضيق التنفس والسعال والصفير عند التنفس والإرهاق وسرعة ضربات القلب، وألم وتورم في الساقين.

-مشاكل في الكبد أو الكلى:

قد يكون تورم القدمين عند المشي علامة علي الإصابة بأمراض الكبد أو الكلي، فأمراض الكبد تتسبب في تراكم السوائل في الساقين والبطن إلى جانب أعراض أخرى مثل اصفرار الجلد واحمرار ، أما الكلى فتسبب فى تورم في الأطراف السفلية، وكذلك التعب والحاجة إلى التبول وصعوبة في التركيز.

- اتباع نمط حياة غير صحي:

أي تناول الأطعمة المالحة والإإسراف فيها قد يكون من أسباب احتباس الماء مما يؤدي إلى تراكم السوائل ويزيد من فرص التعرض للتورم، أو ارتداء حذاء غير مريح، أو الجلوس لساعات طويلة وقلة الحركة .