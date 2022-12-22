لا ترمي حرير الذرة.. فوائده الصحية مذهلة !

بيروت - نادين محمد - غالباً ما تعمد ربة المنزل إلى رميه أثناء استخدام حبيبات الذرة الطازجة، إذ إن الكثير من النساء لايدركن القيمة الغذائية لحرير الذرة، أو ما يعرف أيضاً بشعر الذرة أو شواشي الذرة الذي ينمو بين القشرة وحبة الذرة الطازجة ويكون على هيئة خيوط أو ألياف رقيقة ولامعة.

يتم استخدامه منذ قرون كعلاج عشبي لمجموعة متنوعة من الأمراض في الطب التقليدي أو الشعبي، خاصة في الطب الصيني والأميركي لعلاج العديد من الأمراض، كالملاريا، القلب والتهاب المسالك البولية، لاحتوائه على ما يعرف بستيغماستيرول Stigmasterol وسيتوستيرول Sitosterol، وهما من العناصر الفعالة التي تقي من أمراض القلب وإرتفاع الكوليسترول في الدم، كما يمتلك حرير الذرة في تركيبته الأحماض النباتية التي تساعد في علاج مشاكل الفم والجلد وتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم. أما بالنسبة للطرق الأكثر شيوعاً للاستفادة من حرير الذرة، تناوله كشاي أو كحبوب تباع في الصيدليات. تعرفي على المزيد من الفوائد الصحية والجمالية لحرير الذرة.

فوائد حرير الذرة

حرير الذرة له العديد من الفوائد- الصورة من freepik



يحتوي حرير الذرة على العديد من الفيتامينات، كفيتامين A، B و E، إضافة إلى المعادن، مثل البوتاسيوم، الفسفور، المغنيسيوم، السيلينيوم، البيوتين وغيرها، كما يعتبر مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة، البروتين والألياف. هذه الخصائص تجعل منه مكوناً فعالاً للوقاية من مختلف الأمراض:



• بينت العديد من الدراسات الأولية أن حرير الذرة يساهم في التخفيف من انتشار وتكاثر الخلايا السرطانية في مختلف مناطق الجسم، كالقولون، الثدي والكبد. معظم هذه الدراسات مخبرية أجريت على الفئران وما زالت بحاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج ومعرفة تأثيرها على البشر.

• يعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، من خلال قدرته على تحفيز إفراز العصارة الصفراوية من الكبد التي يتم تخزينها في المرارة، ما يساعد على تحسين عملية الهضم.

• أشارت إحدى الدراسات التي أجريت في العام 2019 ونشرت في مجلة Biomedicine & Pharmacotherapy إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في حرير الذرة، كمركبات الفينول Phenol والفلافينويد Flavonoid من شأنها أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى المصابين بمرض السكري والتأثير الذي ينتج عنه على الكلى، كما يخفف من حدة العوارض المصاحبة للسكري، مثل العطش وفقدان الوزن.

• حرير الذرة مدر للبول، حيث يعمل على خفض مستويات ضغط الدم، من خلال تثبيط نشاط إنزيم تحويل الأنجيوتنسين Angiotensin، وهو هرمون ببتيدي يقوم بتقليص الأوعية، ما يؤدي لاحقاً إلى زيادة لاحقة في معدل ضغط الدم، كما يعمل حرير أو شعر الذرة على تهدئة بطانة المثانة والمسالك البولية.

• يقلل من نسب ارتفاع ضغط العين، غير أنه ما زالت هناك حاجة لإثبات مدى فعاليته عن طريق التجارب السريرية والأبحاث العلمية.

• يساعد حرير الذرة على خفض مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار من خلال قدرته على زيادة عدد الصفائح الدموية ومستويات الكوليسترول النافع، ما يساهم في التخفيف من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

• يخفف من حدة الألم المصاحب لمرض النقرس.

• يساهم في تكسير الخلايا الدهنية، وبالتالي يساعد على إنقاص الوزن.

• حرير الذرة أيضاً مفيد من الناحية الجمالية، إذ يخفف من حدة التجاعيد الناتجة عن التعرض للأشعة ما فوق البنفسجية، لاحتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة والالتهابات، كما يحفز البشرة على إنتاج المزيدمن الكولاجين، وذلك من خلال تناول مستخلص حرير الذرة. لكن بالمقابل، لا بد من استشارة طبيب مختص قبل الإقدام على ذلك.

• التطبيق الموضعي لشاي حرير الذرة على الجلد يعالج الدمامل، الطفح الجلدي، يخفف من حدة الألم والحكة الناجمين عن الجروح ولدغات الحشرات، وذلك للخصائص المطهرة والمضادة للالتهابات التي يحتويها شعر الذرة.

كيفية إعداد شاي حرير الذرة

شاي حرير الذرة- الصورة من freepik



المكونات

• ملعقتان كبيرتان من حرير الذرة المجفف.

• كوبان من الماء.

• ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة

• يوضع الماء مع حرير الذرة على النار حتى الغليان.

• يترك حتى يغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

• يرفع عن النار ويترك جانباً لمدة ¼ ساعة حتى يختمر.

• يصفى الماء، ثم تضاف له ملعقة العسل ويتم تناوله.

محاذير تناول حرير الذرة



• حرير الذرة مكون آمن إذا ما تم تناوله بكميات معتدلة.

• يجب استشارة الطبيب قبل تناوله من قبل الحوامل، لأنه يحفز الرحم ويتسبب بالإجهاض.

• لا يجب الإفراط في تناول حرير الذرة من قبل مرضى السكري، فقد يشكل خطراً على سلامتهم، لأنه يقوم بخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير.

• يمنع على الذين يعانون من انخفاض البوتاسيوم تناول حرير الذرة، لأنه يقلل من مستويات هذا المعدن في الجسم.

• يجب على الأشخاص الذين يستخدمون أدوية لمرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، الالتهابات والجلطات الدموية استشارة الطبيب قبل تناول حرير الذرة.

• قد يتسبب استخدام حرير الذرة موضعياً والمستحضرات التي تحتويه بحدوث احمرار وطفح جلدي لدى المصابين بحساسية الذرة، لذى ينصح بتجربته على منطقة صغيرة من الجلد قبل استخدامه.

تابعي أيضاً: